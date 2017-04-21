20 молодоженов, которые предпочли юмор заурядным ванильным фото
Свадьба — самый счастливый момент для двух влюбленных людей. А раз «все счастливые семьи похожи друг на друга», то и свадебные альбомы, хранящие трогательные и сентиментальные моменты, не слишком отличаются разнообразием. Но не всегда.
AdMe.ru собрал задорные свадебные фото молодоженов, которые к любому событию подходят с юмором.
«Не могу поверить, что ты женишься!»
«Мои девчонки придут на помощь в любой ситуации»
«А что это вы тут делаете?»
Просто дети очень любят свадьбы
«Кто-нибудь! Ну хоть кто-нибудь!»
Классика жанра — упавший фотограф
Отсюда открывается чудесный вид
У этой девочки на лице написано все, что она думает об этой вашей свадьбе
Своя ноша не тянет
«Запомни, парень: я все равно самый любимый мужчина в ее жизни»
Невеста wins. Фаталити
Эти дети понимают, что к чему
Кто сказал, что среди гостей могут быть только люди?
Лебедь, рак и щука
Да пребудет с тобой Сила!
Все в твоих руках
Прикрой меня!
Главное — не растеряться и повторять за всеми
Эволюция жениха
Фото на превью reddit