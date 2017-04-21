20 молодоженов, которые предпочли юмор заурядным ванильным фото

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Свадьба — самый счастливый момент для двух влюбленных людей. А раз «все счастливые семьи похожи друг на друга», то и свадебные альбомы, хранящие трогательные и сентиментальные моменты, не слишком отличаются разнообразием. Но не всегда. AdMe.ru собрал задорные свадебные фото молодоженов, которые к любому событию подходят с юмором.

«Не могу поверить, что ты женишься!»

«Мои девчонки придут на помощь в любой ситуации»

«А что это вы тут делаете?»

Просто дети очень любят свадьбы

«Кто-нибудь! Ну хоть кто-нибудь!»

Классика жанра — упавший фотограф

Отсюда открывается чудесный вид

У этой девочки на лице написано все, что она думает об этой вашей свадьбе

Своя ноша не тянет

«Запомни, парень: я все равно самый любимый мужчина в ее жизни»

Невеста wins. Фаталити

Эти дети понимают, что к чему

Кто сказал, что среди гостей могут быть только люди?

Лебедь, рак и щука

Да пребудет с тобой Сила!

Все в твоих руках

Прикрой меня!

Главное — не растеряться и повторять за всеми

Эволюция жениха