20+ людей пересняли старые фотографии и наглядно показали, как бежит время
Если б можно было путешествовать на машине времени, многие люди поспешили бы не в неизведанное будущее, а в свое прошлое. Это и неудивительно, ведь в детстве счастье ощущалось каждой клеточкой кожи, солнце светило ярче, а дружба была самой крепкой и на всю жизнь. Некоторым удалось открыть настоящий портал в пору юности с помощью воссоздания старых фотографий и хоть на несколько секунд почувствовать себя все теми же беззаботными малышами.
Мы в AdMe.ru внимательно изучили эти снимки и поразились тому, как бежит время. С другой стороны, кое-кого оно совсем не меняет, и даже через 30 лет люди продолжают дурачиться так же, как в беспечном детстве, и это круто. А в конце вас ждет очаровательный бонус о том, что в мире животных годы летят намного быстрее.
«Прошли годы»
«Мои родители у своего дерева в 1975 году, а теперь и в 2016-м»
«3 сестры. Разница между фото 15 лет»
«1999 год и 2019 год»
«Мой папа и я с разницей в 38 лет»
«Невеста и фрейлина тогда и сейчас»
«Мой младший брат моет унитаз 7 лет назад и сейчас»
«23 года спустя»
«Папа хотел воссоздать свое детское фото с Сантой»
«Новый год в Косово в 1998 году и в 2020-м»
«Моей собаке сегодня исполнилось 16 лет. Мы вместе с тех пор, как она родилась»
«Я и мои сыновья в 2005 и 2018 годах»
«Я в 1995 и 2010 годах, Британская Колумбия»
«Нашла в доме моих родителей свой детский костюм от American Girl. Юбка теперь не сходится, да и рубашка коротковата, но все же»
«В качестве рождественского подарка для мамы мы воссоздали это фото 27-летней давности»
«1996 год против 2018-го: мы с моей лучшей подругой снова вместе после 6 лет разлуки»
«Я и мои братья с разницей в 15 лет»
«Я и мой брат-близнец в 1999 и 2019 годах»
«Воспроизвел это детское фото 25 лет спустя в подарок для моих родных»
«Я пришел в этот зал суда со своей группой в детском саду. Сегодня, 14 лет спустя, я закончил стажировку судьи в том же зале»
«Мы с братом в 1990 и в 2017 годах»
«Прошло 24 года»
«Мой отец вернулся в Лондон 37 лет спустя»
«Фото из разряда „тогда и сейчас“»
«Нам потребовалось 14 лет, чтобы воссоздать ту же картину в Тадж-Махале. И, черт возьми, мы выросли»
«Мама сшила мне наряд на 2 года и на 39 лет»
«Подумал, что я смогу удивить маму на Рождество»
Бонус: «Между первым и вторым фото прошло всего 2 года»
А вы когда-нибудь пробовали воссоздавать старые фотографии? Похвастайтесь своими результатами.
Фото на превью djrealitykilla / Reddit