20+ людей пересняли старые фотографии и наглядно показали, как бежит время

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Если б можно было путешествовать на машине времени, многие люди поспешили бы не в неизведанное будущее, а в свое прошлое. Это и неудивительно, ведь в детстве счастье ощущалось каждой клеточкой кожи, солнце светило ярче, а дружба была самой крепкой и на всю жизнь. Некоторым удалось открыть настоящий портал в пору юности с помощью воссоздания старых фотографий и хоть на несколько секунд почувствовать себя все теми же беззаботными малышами.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили эти снимки и поразились тому, как бежит время. С другой стороны, кое-кого оно совсем не меняет, и даже через 30 лет люди продолжают дурачиться так же, как в беспечном детстве, и это круто. А в конце вас ждет очаровательный бонус о том, что в мире животных годы летят намного быстрее.

«Прошли годы»

«Мои родители у своего дерева в 1975 году, а теперь и в 2016-м»

«3 сестры. Разница между фото 15 лет»

«1999 год и 2019 год»

«Мой папа и я с разницей в 38 лет»

«Невеста и фрейлина тогда и сейчас»

«Мой младший брат моет унитаз 7 лет назад и сейчас»

«23 года спустя»

«Папа хотел воссоздать свое детское фото с Сантой»

«Новый год в Косово в 1998 году и в 2020-м»

«Моей собаке сегодня исполнилось 16 лет. Мы вместе с тех пор, как она родилась»

«Я и мои сыновья в 2005 и 2018 годах»

«Я в 1995 и 2010 годах, Британская Колумбия»

«Нашла в доме моих родителей свой детский костюм от American Girl. Юбка теперь не сходится, да и рубашка коротковата, но все же»

«В качестве рождественского подарка для мамы мы воссоздали это фото 27-летней давности»

«1996 год против 2018-го: мы с моей лучшей подругой снова вместе после 6 лет разлуки»

«Я и мои братья с разницей в 15 лет»

«Я и мой брат-близнец в 1999 и 2019 годах»

«Воспроизвел это детское фото 25 лет спустя в подарок для моих родных»

«Я пришел в этот зал суда со своей группой в детском саду. Сегодня, 14 лет спустя, я закончил стажировку судьи в том же зале»

«Мы с братом в 1990 и в 2017 годах»

«Прошло 24 года»

«Мой отец вернулся в Лондон 37 лет спустя»

«Фото из разряда „тогда и сейчас“»

«Нам потребовалось 14 лет, чтобы воссоздать ту же картину в Тадж-Махале. И, черт возьми, мы выросли»

«Мама сшила мне наряд на 2 года и на 39 лет»

«Подумал, что я смогу удивить маму на Рождество»

Бонус: «Между первым и вторым фото прошло всего 2 года»

А вы когда-нибудь пробовали воссоздавать старые фотографии? Похвастайтесь своими результатами.