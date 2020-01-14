20+ людей, которые просто хотели новый снимок в инстаграм, а придумали гениальный фотолайфхак
Чтобы сделать интересное фото для инстаграма, уже давно не нужно тратить бешеные деньги на профессиональную фотосессию, прибегать к услугам дорогих специалистов или самостоятельно покупать супертехнику. Вам понадобится лишь обычный смартфон, помощь близких, чуточка смекалки и несколько советов из нашей подборки.
Нам в AdMe.ru уже не терпится опробовать парочку из этих 20+ лайфхаков на ближайшей фотосессии с друзьями. А из бонуса вы узнаете об обратной стороне некоторых инстаграм-снимков.
Сделать креативное фото можно даже с помощью тазика
Единственный способ создать такой кадр — настоящая дружеская поддержка
«Подвесил старую модельку „Москвича“ в аквариуме, сфотографировал ее, и вот что получилось»
«Вот что я имею в виду, когда прошу меня сфоткать»
Чтобы создать эффект отражения, достаточно приложить к камере смартфон
Лайфхак для тех, кто хочет сделать креативное фото в музее
Интересного эффекта можно добиться не только с помощью фотошопа, но и благодаря обычной перспективе
«Я тот друг, который слева»
Вот так можно самостоятельно снять вид сверху
Новый способ креативно сфоткаться на телефон
Сделать идеальное селфи поможет обычный фен
Весомое доказательство того, что классное фото может получиться в любой локации — даже у мусорных баков...
...и в каких-то руинах
Как фотографировать меломанов
Магический эффект с помощью обычного зеркала
А дождь-то ненастоящий (чтобы убедиться — листайте вправо)
Вот так креативная мама привносит в жизнь своих детей магию
При создании этого фото ни один малыш не пострадал
Лайфхак для безбашенных родителей: прежде чем фоткать детей, закидайте их снежками
«Мои родители развелись несколько лет назад, поэтому бабушка закрыла папу листком бумаги на семейной фотографии»
Гениальный лайфхак для семейных фото: вот как добавить на снимок того, кто фотографирует
Бонус: любишь фоткаться с собачками — люби и лужицы подтирать
Может быть, и у вас есть секретики, которые помогают вам делать крутые фотки?
Фото на превью Dack9 / Pikabu