20+ людей, которые просто хотели новый снимок в инстаграм, а придумали гениальный фотолайфхак

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Чтобы сделать интересное фото для инстаграма, уже давно не нужно тратить бешеные деньги на профессиональную фотосессию, прибегать к услугам дорогих специалистов или самостоятельно покупать супертехнику. Вам понадобится лишь обычный смартфон, помощь близких, чуточка смекалки и несколько советов из нашей подборки.

Нам в AdMe.ru уже не терпится опробовать парочку из этих 20+ лайфхаков на ближайшей фотосессии с друзьями. А из бонуса вы узнаете об обратной стороне некоторых инстаграм-снимков.

Сделать креативное фото можно даже с помощью тазика

Единственный способ создать такой кадр — настоящая дружеская поддержка

The only way I could pull these photos off is with a great support system pic.twitter.com/EIlnh88wik — ɢᴀᴠɪɴ ɢᴀʀᴄɪᴀ (@GavinGarcia12) August 8, 2018

«Подвесил старую модельку „Москвича“ в аквариуме, сфотографировал ее, и вот что получилось»

«Вот что я имею в виду, когда прошу меня сфоткать»

This is what I actually mean when I ask you to take a picture of me. @kiley__nicolee pic.twitter.com/zKG71ifBwx — Sierra Romo (@Sierra_929) April 12, 2019

Чтобы создать эффект отражения, достаточно приложить к камере смартфон

Лайфхак для тех, кто хочет сделать креативное фото в музее

Интересного эффекта можно добиться не только с помощью фотошопа, но и благодаря обычной перспективе

«Я тот друг, который слева»

Вот так можно самостоятельно снять вид сверху

Новый способ креативно сфоткаться на телефон

Сделать идеальное селфи поможет обычный фен

Весомое доказательство того, что классное фото может получиться в любой локации — даже у мусорных баков...

...и в каких-то руинах

snap vs instagram pic.twitter.com/CQOhCw4SXf — Kelsey Maggart (@_KelseyMaggart) January 21, 2018

Как фотографировать меломанов

Магический эффект с помощью обычного зеркала

А дождь-то ненастоящий (чтобы убедиться — листайте вправо)

Вот так креативная мама привносит в жизнь своих детей магию

При создании этого фото ни один малыш не пострадал

Лайфхак для безбашенных родителей: прежде чем фоткать детей, закидайте их снежками

«Мои родители развелись несколько лет назад, поэтому бабушка закрыла папу листком бумаги на семейной фотографии»

Гениальный лайфхак для семейных фото: вот как добавить на снимок того, кто фотографирует

Бонус: любишь фоткаться с собачками — люби и лужицы подтирать

Может быть, и у вас есть секретики, которые помогают вам делать крутые фотки?