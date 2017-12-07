20 безымянных снимков, глядя на которые хочешь повернуть время вспять

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Эти снимки неидеальны, заявляют создатели проекта The Anonymous Project. Подобные найдутся в каждом доме, но в этом и есть их главная прелесть. Авторы проекта бережно собирают и оцифровывают любительские фотографии последних 60 лет, чтобы «законсервировать» атмосферу ушедшей эпохи, теплую и близкую всем нам независимо от возраста и места жительства.

Давайте вместе с AdMe.ru окунемся в прошлое и вспомним, какими когда-то были мы, наши родители, а для кого-то уже бабушки и дедушки.