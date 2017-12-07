20 безымянных снимков, глядя на которые хочешь повернуть время вспять

Эти снимки неидеальны, заявляют создатели проекта The Anonymous Project. Подобные найдутся в каждом доме, но в этом и есть их главная прелесть. Авторы проекта бережно собирают и оцифровывают любительские фотографии последних 60 лет, чтобы «законсервировать» атмосферу ушедшей эпохи, теплую и близкую всем нам независимо от возраста и места жительства.

Давайте вместе с AdMe.ru окунемся в прошлое и вспомним, какими когда-то были мы, наши родители, а для кого-то уже бабушки и дедушки.

Были самыми бесстрашными

Отважно пробовали новое

Но никогда не изменяли самому обожаемому

Во время еды слушали радио, а не пользовались гаджетами

И с нетерпением ждали любимую передачу по телевизору

Зато сколько было подвижных игр!

Им не мешал даже проливной дождь

Серьезно подходили к созданию маскарадных костюмов

Девочки, конечно, всегда мечтали быть принцессами

И эта мечта сбывалась на выпускном балу

Хотели когда-нибудь съесть целый торт в одиночку

Но с радостью соглашались и на излишки крема

Умели по-настоящему дружить

И не упускали случая покривляться

Так старались быстрее стать взрослыми

А теперь понимаем, как здорово быть детьми

Ведь их любовь — самая искренняя

Узнали себя? Поделитесь с нами своими любимыми детскими фотографиями!

2 На склад!
2 Комментарии
  • 7 декабря 2017
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  • 5023

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