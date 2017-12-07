20 безымянных снимков, глядя на которые хочешь повернуть время вспять
Эти снимки неидеальны, заявляют создатели проекта The Anonymous Project. Подобные найдутся в каждом доме, но в этом и есть их главная прелесть. Авторы проекта бережно собирают и оцифровывают любительские фотографии последних 60 лет, чтобы «законсервировать» атмосферу ушедшей эпохи, теплую и близкую всем нам независимо от возраста и места жительства.
Давайте вместе с AdMe.ru окунемся в прошлое и вспомним, какими когда-то были мы, наши родители, а для кого-то уже бабушки и дедушки.
Были самыми бесстрашными
Отважно пробовали новое
Но никогда не изменяли самому обожаемому
Во время еды слушали радио, а не пользовались гаджетами
И с нетерпением ждали любимую передачу по телевизору
Зато сколько было подвижных игр!
Им не мешал даже проливной дождь
Серьезно подходили к созданию маскарадных костюмов
Девочки, конечно, всегда мечтали быть принцессами
И эта мечта сбывалась на выпускном балу
Хотели когда-нибудь съесть целый торт в одиночку
Но с радостью соглашались и на излишки крема
Умели по-настоящему дружить
И не упускали случая покривляться
Так старались быстрее стать взрослыми
А теперь понимаем, как здорово быть детьми
Ведь их любовь — самая искренняя
Узнали себя? Поделитесь с нами своими любимыми детскими фотографиями!
Фото на превью anonymousphotoproject/instagram, anonymousphotoproject/instagram