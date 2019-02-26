20+ лучших фотографий «Википедии», которые выбирали люди со всего мира (И вы тоже можете)
Каждый год всемирная интернет-энциклопедия Wikipedia проводит конкурс на лучшую фотографию из тех, что опубликованы в самых разных статьях. Выбирают ее пользователи со всего мира, поэтому можно точно сказать, что это самый беспристрастный конкурс в мире. И, пока голосование за лучший снимок 2018 года продолжается, мы предлагаем вам посмотреть на победителей прошлых лет, которые без преувеличения можно назвать лучшими фотографиями на планете.
Мы в AdMe.ru восхищены умением авторов этих снимков создавать настоящие шедевры и предлагаем вам оценить их красоту.
2017 год
3D-модель сердца человека.
Пещера Пхрайа Накхон, Таиланд.
2016 год
Тауэрские вороны.
Слоны в природном парке в Таиланде.
2015 год
Плутон.
Небо над ней.
2014 год
Бабочка, пьющая слезы черепахи.
Над Токопильей, Чили.
2013 год
Газ внутри лампочки заменен на воздух, из-за чего вольфрамовая нить загорелась при подключении к электричеству.
Национальный парк «Святые горы», Украина.
2012 год
Самка золотистой щурки ждет подношения от самца.
Солнечная вспышка.
2011 год
Ледниковое озеро Бондхус, Норвегия.
Астронавт Трейси Колдуэлл-Дайсон на МКС.
2010 год
Лазер, направленный в центр Млечного Пути.
Панорама старого Мостара, Босния и Герцеговина.
2009 год
Сикх-паломник возле Золотого Храма, Амритсар, Индия.
Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата, Москва, Россия.
2008 год
Лошади на горе Биандитц, Испания.
Огненное дыхание.
2007 год
Бродвейская башня, Великобритания.
Ночной Нью-Йорк.
2006 год
Северное сияние.
Парижский бездомный.
Бонус: наши фавориты в конкурсе на лучшее фото за 2018 год
Маленький продавец, Лаос.
Кот и ящерица.
Лунный свет над Сахарой.
Средневековая крепость, Украина.
Посмотреть, как идет голосование за лучшую фотографию 2018 года, и выбрать своего фаворита можно на специальной странице «Википедии». А потом поделиться вашим выбором с нами.
Фото на превью Khunkay / wikipedia