20+ лучших фотографий «Википедии», которые выбирали люди со всего мира (И вы тоже можете)

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Каждый год всемирная интернет-энциклопедия Wikipedia проводит конкурс на лучшую фотографию из тех, что опубликованы в самых разных статьях. Выбирают ее пользователи со всего мира, поэтому можно точно сказать, что это самый беспристрастный конкурс в мире. И, пока голосование за лучший снимок 2018 года продолжается, мы предлагаем вам посмотреть на победителей прошлых лет, которые без преувеличения можно назвать лучшими фотографиями на планете.

Мы в AdMe.ru восхищены умением авторов этих снимков создавать настоящие шедевры и предлагаем вам оценить их красоту.

2017 год

3D-модель сердца человека.

Пещера Пхрайа Накхон, Таиланд.

2016 год

Тауэрские вороны.

Слоны в природном парке в Таиланде.

2015 год

Плутон.

Небо над ней.

2014 год

Бабочка, пьющая слезы черепахи.

Над Токопильей, Чили.

2013 год

Газ внутри лампочки заменен на воздух, из-за чего вольфрамовая нить загорелась при подключении к электричеству.

Национальный парк «Святые горы», Украина.

2012 год

Самка золотистой щурки ждет подношения от самца.

Солнечная вспышка.

2011 год

Ледниковое озеро Бондхус, Норвегия.

Астронавт Трейси Колдуэлл-Дайсон на МКС.

2010 год

Лазер, направленный в центр Млечного Пути.

Панорама старого Мостара, Босния и Герцеговина.

2009 год

Сикх-паломник возле Золотого Храма, Амритсар, Индия.

Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата, Москва, Россия.

2008 год

Лошади на горе Биандитц, Испания.

Огненное дыхание.

2007 год

Бродвейская башня, Великобритания.

Ночной Нью-Йорк.

2006 год

Северное сияние.

Парижский бездомный.

Бонус: наши фавориты в конкурсе на лучшее фото за 2018 год

Маленький продавец, Лаос.

Кот и ящерица.

Лунный свет над Сахарой.

Средневековая крепость, Украина.

Посмотреть, как идет голосование за лучшую фотографию 2018 года, и выбрать своего фаворита можно на специальной странице «Википедии». А потом поделиться вашим выбором с нами.