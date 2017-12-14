Лучшие фотографии 2017 года по версии конкурса Siena International Photo Awards
Siena International Photo Awards является одним из крупнейших международных фотоконкурсов. В 2017 году к участию поступило около 50 000 изображений от любителей и профессиональных фотографов из 161 страны мира.
AdMe.ru выбрал ярких представителей конкурса из разных категорий, смотрите и наслаждайтесь.
«Спящий на морской льдине», Рой Галиц (Израиль)
«Супермен», Джейсон О’Брайан (США)
«Красный плащ», Мохаммад Авадах (Кувейт)
«Средиземье», Энрико Фоссати (Италия)
«Будешь?», Генрик Спранз (Австрия)
«Мужчина работает в чайном доме», Зиджие Гонг (Китай)
«Зонтик», Петар Сабол (Хорватия)
«Я здесь», Жоао Таборда (Португалия)
«Ворона Львова», Джек Сэвидж (Великобритания)
«Вид снизу», Сергей Горшков (Россия)
«Между моими мыслями», Али Аль-Заиди (Кувейт)
«Людовико», Педро Арместре (Швеция)
«Абуна Ямата Гух», Карл Эйвери (Великобритания)
«Рыбалка с подсветкой», Эммануэль Рондо (Франция)
«Другая Куба», Пауло Феррера (Италия)
«На краю света», Алессандра Менисонзи (Швейцария)
«Глаза протестующего», Джонатан Бахман (США)
«Смотритель леопарда», Ами Витале (США)
«Марийский народ, языческая красота», Раффаэле Петралла (Италия)
«Песчаный журавлиный пляж», Ренди Олсон (США)
Работа какого фотографа понравилась вам больше всех?
Фото на превью sipacontest