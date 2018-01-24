20 крутых кадров, которые поймали дроны в 2017-м

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Люди, которым уже недостаточно обычных камер, отправляются покорять новые высоты фотографии в буквальном смысле — с помощью верных дронов, которые ловят по-настоящему необыкновенные кадры. AdMe.ru представляет вам подборку самых впечатляющих снимков дронов за 2017 год и надеется заразить вас любовью к этому новому виду искусства.

1.

«Только что завершился матч между сборной Болгарии и Италии. И тут — БУМ! Весь стадион взрывается в грандиозном фейерверке, все бегают по стадиону, поют и танцуют. Невозможно не запомнить!» София, Болгария.

2.

Это фото сделано в поистине райском месте — на пляже Прайя да Фигейра, Бразилия. Южное солнце, золотые пески и живописная лагуна — что еще нужно для счастья?

3.

Женщина собирает водяные лилии в дельте реки Девяти Драконов, Вьетнам.

4.

Орел, парящий над просторами национального парка в Бали, Индонезия.

5.

Долгая дорога через лес на закате дня, США.

6.

«Эта фотография была одной из первых, которые я снял на свой верный дрон. Именно она заставила меня плотно подсесть на квадрофотографию и создавать новые и новые забавные образы». Лагуна-Бич, Калифорния.

7.

Более 5 млн живых цветов и растений были использованы для воссоздания самолета A380 в натуральную величину. Дубай, ОАЭ.

8.

Белый декабрь, Украина.

9.

Семья аистов в гнезде на электрическом столбе, Польша.

10.

«С тех пор как я увидел фотографию с самолета, где в тумане виднелись только верхушки зданий, я загорелся идеей сделать подобное фото моего города. Там редко бывает туман, но в то утро все сложилось: погода, оборудование под рукой и свободное время. Я выбрал район собора в Маринге, символа города, создатель которого вдохновился космическим кораблем „Спутник“. Я понятия не имел, что из этого всего выйдет, пока вдруг не наткнулся на тот самый кадр». Парана, Бразилия.

11.

Вид с воздуха на церковь Успения Пресвятой Богородицы на озере Блед, Словения.

12.

Заезд на квадроциклах по пустыне, Дубай, ОАЭ.

13.

Работа промышленных альпинистов на башне «Меркурий», Москва, Россия.

14.

«„Ребята! Кит плывет прямо под нами!“ Я никогда до этого не была в таком восторге, снимая китов в полете. Он был одновременно под нами и позади нас. Непередаваемо!» Калифорния, США.

15.

Две коровы, освещенные солнцем, на утреннем водопое, Южная Африка.

16

На просторах пустыни Татакоа, Колумбия

17

Белоснежная Дева Мария, Вейр-Монтон, Франция.

18

Восход солнца на водопаде «Глотка дьявола», Мисьонес, Аргентина.

19

«Раннее утро, легкий туман и штиль. Мы на береговой линии Калифорнии в одном из наших любимых мест любуемся на морских слонов, собравшихся на пляже. Просто дух захватывает». Калифорния, США.

20

«Во время нашей арктической экспедиции мы каждый день пытались обнаружить свежие следы белых медведей, но даже когда я наконец увидел его в бинокль, я едва в это поверил. Он проплывал всего в нескольких метрах от нашей лодки. Никогда не забуду, как мы готовились к этому путешествию, как изучали повадки белых медведей и, наконец, как осторожно следовали за ним. На канадском диалекте его зовут нанук (Nanuk), и он просто великолепен. На этом фото настоящий король Арктики». Канада.