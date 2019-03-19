20+ колоритных фото о том, как жили люди в Российской империи
Ушедшая эпоха всегда будоражит воображение любознательных умов. Так и хочется перенестись на пару веков назад, как в телесериале «Чужестранка», и хоть одним глазком посмотреть на то, как тогда выглядели аптека, конка, крестьянская изба или дворянская усадьба.
AdMe.ru отобрал снимки, на которых запечатлен дух жизни наших предков во времена Российской империи.
1. Крестьянская изба, 1860-е
2. Обряд сватовства в Туркестане, 1870-е
3. Женщины за прялкой, Киев, 1870-е
4. Русско-турецкая война. Раненые бойцы на перевязочном пункте, 1877
5. Игроки в теннис, 1880-е
6. Николаевская площадь в Харькове, 1880–1890-е
7. Лев Толстой с близкими в Ясной Поляне, 1888
8. Петр Чайковский в Тифлисе с музыкантами, 1889
9. Игра в жмурки на балконе, 1890-е
10. В яслях, 1890-е
11. Аптека в Муроме, 1890-е
12. Торговля сбитнем, 1890-е
13. Станция конки на Серпуховской площади, Москва, 1890-е
14. Дети играют в крокет, 1890-е
15. Ночлежный дом перед открытием. Кулачный бой, 1897
16. Чехов читает пьесу «Чайка» артистам театра, 1898
17. Пианист Арсеньев с автомобилем, 1900-е
18. Девочка играет на пианино, 1900-е
19. Крестьянская девочка, 1900-е
20. Молодежь на карусели, 1900-е
21. Женщины на катке в Юсуповском саду в Петербурге, 1900-е
22. Молодые люди работают над производством елочных украшений, 1913
23. Классический прыжок через сервированный стол, 1914
24. Объявление войны, 20 июля 1914
25. Патруль у костра на улице, октябрь 1917-го
А какое фото показалось вам самым интересным?
Фото на превью МАММ / МДФ