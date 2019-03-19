20+ колоритных фото о том, как жили люди в Российской империи

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Ушедшая эпоха всегда будоражит воображение любознательных умов. Так и хочется перенестись на пару веков назад, как в телесериале «Чужестранка», и хоть одним глазком посмотреть на то, как тогда выглядели аптека, конка, крестьянская изба или дворянская усадьба.