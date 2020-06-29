20+ фотографий нашей планеты, от которых даже мурашки по телу будут ходить на цыпочках

Одним из главных талантов настоящего фотографа можно назвать умение находить интересный ракурс съемки. Новые направление и угол, совершенно неожиданная сторона кадра — все это может создать нечто уникальное и неповторимое. Об этом наверняка знают авторы проекта Kosmaj, от фотографий которых практически невозможно оторвать взгляд. Александр Сухарев и Анастасия Ряковская делают снимки заброшенных и старинных объектов и делятся историями, которые с ними связаны.

Мы в AdMe.ru просмотрели их все и не можем не поделиться с вами кадрами, которые затронули особенные струнки в нашей душе.

20.

Мы тут нашли фотографии заброшенных монументов Югославии, один из которых и вдохновил нас на создание этого проекта. И вот в сентябре 2017 года мы начали делать первые робкие шаги, с каждым новым снимком набирая все больше и больше уверенности в том, что мы на правильном пути.

19.

Интересные нам объекты часто находятся на отдалении от популярных туристических мест. Иногда мы едем на другой конец страны ради одного кадра. Как это было с заброшенным атомным маяком на Сахалине. А потом нам сообщают о другом маяке в Дании. И мы, недолго думая, тут же летим туда.

18.

Основная особенность нашего проекта — это фотографии с дрона. Мы стремимся объединить творческих людей со всей России, а в будущем и со всего мира. Сейчас мы выкладываем снимки 17 авторов из разных уголков России, а именно из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Магадана, Сахалина. Еще один из участников живет в Израиле.

17.

Мы путешествуем ради удовольствия и не гонимся за количеством посещенных стран. Если честно, мы их даже не считаем, но из самых интересных — Аргентина, Норвегия, Балканские страны и государства Центральной Европы. Хотя в первую очередь мы все-таки стремимся исследовать нашу необъятную родину, например этим летом у нас запланирована поездка на автомобиле от Москвы до Владивостока и обратно. Мы посетим колоссальное количество мест на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

16.

Церковь Святого Иоанна Непомука — костел неподалеку от города Ждяр-над-Сазавоу, Чехия. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь была построена в 1720-е годы на Зеленой горе по проекту Яна Сантини. Здание имеет форму пятиконечной звезды.

15.

Во время путешествия по Кавказу мы доехали до Тырныауза — полузаброшенного городка в Приэльбрусье. Немного пройдя вдоль реки Баксан, которая летом широко разливается, мы встретили разрушенную антиселевую дамбу. Тырныауз страдает от селей постоянно. Дамба была построена в 1999 году, летом того же года сошел сель и разрушил ее.

14.

Село-призрак Гамсутль как древняя сказка. Своеобразный кавказский Мачу-Пикчу, раскинувшийся высоко в горах Дагестана, привлекающий и призрачно манящий всех путников. Без подсказки путник никогда не заметит небольшое заброшенное поселение на склоне кавказских гор. Издалека его дома напоминают гнезда ласточек. Не верится, что люди могли жить на такой высоте. Сейчас до высокогорного аула можно добраться только пешком и сложно поверить в то, что еще каких-то 30 лет назад сюда вела автомобильная дорога.

13.

Это купол заброшенной церкви в Тульской области. Церковь и стройная двухъярусная колокольня выдержаны в строгих формах русского классицизма с незабываемыми интерьерами. К сожалению, скоро он может исчезнуть. Статуя сильно повреждена. Утрачена и обшивка купола, из-за чего общие пропорции здания выглядят искаженными. Бесхозная церковь стремительно ветшает.

12.

В прошлом году мы сняли катастрофическое состояние статуй на юго-западных воротах, и — о чудо! — их начали реконструировать. Очень хотим, чтобы подобное повторилось со статуями на Смоленской набережной!

11.

«Тарелка» в Домбае — это мини-гостиница. Есть информация, что она работает и по сей день, но на Booking ее не найти. Кстати, «тарелка» сюда действительно прилетела. Дом доставили в горы на вертолете и установили на высоте 2 250 м над уровнем моря. «Футуро» такой не один. В мире есть еще как минимум 19 его братьев-близнецов.

10.

Одним из способов создания геоглифов является высадка деревьев на площадке определенной формы. Недалеко от Иваново в деревеньке Егорий можно увидеть надпись, посвященную 50 лет СССР. Несмотря на массовый характер мероприятий, до 2000-х годов об этих объектах обычно знали только местные жители. А теперь, с появлением дронов, их можно рассматривать всем.

9.

В 1887 году в России впервые сыграли в футбол. Вот так сейчас выглядит поле, на котором это произошло. Игру в мяч привезли в Российскую империю англичане — собственно, как и в другие страны. Этими британцами были братья Чарноки.

8.

Затопленная колокольня в Калязине. При создании Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления, а колокольню оставили в качестве маяка. Сразу же, как только по Волге начали ходить груженые баржи, стало ясно, что ориентироваться на другие знаки невозможно, поскольку здесь река делает очень крутой поворот. В архивных документах того времени колокольня фигурирует исключительно как маяк.

7.

Шведский музей Красинца, или кладбище автомобилей Бастнас. Скопление старинных авто в Бастнасе образовалось в 1950-х. Двое братьев-шведов устроили послевоенную свалку: транспортные средства, попавшие в ДТП, изъятые у владельцев за злостные нарушения ПДД, свозились сюда. Затем они разбирались, и запчасти продавались в соседнюю Норвегию. Сейчас здесь лежат около 100 заброшенных старинных и раритетных автомобилей.

6.

Единственный заброс в нашем путешествии по Аргентине, но зато какой! Город Лаго Эпекуэн был задуман как туристический центр, но оказался на глубине 10 м под водой. Дело в том, что в ноябре 1985 года произошел прорыв плотины. Огромный поток смыл земляную насыпь, уровень воды поднимался на дюйм в час. Большинство жителей переселились в деревню Карю, которая расположена в 12 км от города. В настоящее время уровень воды постепенно снижается, оставляя на поверхности городские руины.

5.

Аргентина. Забрались на 4 400 м. Здесь уже тяжелее дышать и немного сдавливает голову. Но мы собрали волю в кулак и отправили дрон на высоту 5 300 м (чуть ниже Эльбруса). Установили новый рекорд!

4.

Трудно передать словами первые впечатления от выезда на автомобиле на лед Байкала. Эмоции зашкаливали. Особенно после прочтения знака на въезде о том, что необходимо отстегнуть ремни безопасности и разблокировать двери. Потом были остановка на льду и выход прямо на растрескавшуюся прозрачную поверхность. Это наши первые фото с так называемых Ольхонских Ворот.

3.

Сумели заснять сталинскую высотку в Варшаве. Стоит отметить, что здесь летающих на коптере забирают в СБ, поэтому мы скрывались как могли. Все ради удивительных кадров. К примеру, как этот.

2.

Однажды около замка Гогенцоллерн в Германии наш дрон вдруг потерял управление и начал улетать. Мы бросились в машину и с холма по серпантину помчались за ним. Начала садиться батарейка. Чудом в последний момент удалось получить с него картинку, оказалось, он на чьей-то ферме. Мы сравнили увиденное с картой на телефоне и нашли примерное место. Потом последовали полчаса поисков по распаханному полю, и мы нашли нашего сбежавшего друга. После таких приключений кадр стал для нашего проекта историческим.

1.

После посещения этого храма мы начали в шутку называть себя античными сталкерами, потому что такой древний заброс нам встретился впервые. Построен храм в раннем Средневековье, в период VI–XIII столетий. Наиболее активно строительство храмов велось в X–XII веках. Оно совпадает с пиком развития Византийской империи, под влиянием которой в те времена и находился этот регион.

И бонусом еще немного красивых фотографий

В результате долгих поисков в интернете и соцсетях появляется определенный список мест, которые мы наносим на карту и посещаем. Мы мечтаем заснять вулканы Камчатки, а также опустевшие города Воркуты и Чукотки. На самом деле все заброшенные места можно найти в интернете, надо только знать, как искать. Девиз нашего проекта: «Ненаходимых мест нет — есть ненаходящие люди».