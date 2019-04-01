20+ кадров, которые расскажут о нашем прошлом больше учебников истории

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Мы не можем вернуть события, которые уже случились, перенестись туда по взмаху волшебной палочки. Но старые фотографии помогают нам увидеть прошлое. Мы можем даже почувствовать эмоции, которые испытывали герои снимков, и узнать больше о странных сюжетах минувших лет.

AdMe.ru ненадолго стал машиной времени и составил новую подборку кадров с историями, о которых не догадаться при первом взгляде на фотографию.

Одна из первых ламп накаливания, 1900

Таким образом выглядел запатентованный прототип современной лампочки, которая сейчас может уместиться на ладони ребенка. До сих пор сообщество ученых спорит: кто же изобрел этот осветительный прибор? Эдисон, Лодыгин или другой ученый? К сожалению, и снимок не даст ответа на почти риторический вопрос. Более того, вокруг этой фотографии тоже случилась дискуссия. Некоторые исследователи считают, что здесь изображен первый в мире анестезиологический эфирный аппарат Мортона. Сплошные загадки!

Запрещенный женский боулинг, 1900

Эти дамы играют в знаменитую американскую игру практически незаконно. В 1895 году Американский боулинг-конгресс утвердил правила. Одно из них гласило, что женщины не могут играть наравне с мужчинами. Были и оправданные причины запрета. Изначально шары изготавливали из тяжелой древесины. Женщинам попросту было сложно их поднять. Международный женский конгресс по боулингу появился лишь в 1917 году. Но для леди на снимке тяжелые мячи, неудобные платья и придуманные запреты — не помеха.

Испытания на «твердом воздухе», 1901

Такой странный эксперимент запечатлели в начале ХХ века. «Твердый воздух» — это не уникальное вещество, а всего лишь лед. Для современных людей это прописная истина. Но для ученых начала ХХ века исследования только начинались. Видимо, человек на фотографии решил проверить, разобьется ли кусок льда или превратится в смесь газов и испарится. Все познается опытным путем.

В Норвегию впервые привезли бананы, 1905

Все бывает в первый раз. Вот и жители скандинавской страны увидели и попробовали бананы лишь в начале ХХ века. Поставщики и грузчики даже позируют ради такого события. А сейчас норвежцы самостоятельно выращивают разные фрукты в современных теплицах.

Люди добираются на берег в июне по льду, 1920

Так выглядела переправа пассажиров с парохода на берег города Ном, Аляска. Из-за крепких льдов корабль не мог пришвартоваться в порту, поэтому путешественников и багаж довозили на собачьих упряжках. А если верить надписи на фотографии, то переправляться на необычном такси приходилось даже летом.

Живые шахматы в Петербурге, 1924

На этом снимке можно увидеть удивительную забаву. Такое театрализованное представление провели на Дворцовой площади. Два реальных шахматиста, Романовский и Рабинович, разыграли партию, а солдаты Военно-морского флота и Красной армии выступили их фигурами. За действом наблюдало 5 000 человек. Оказывается, живые шахматы — старинное и популярное развлечение. Наши предки играли в них с XV века.

Безработные мужчины стоят в очереди к бесплатной столовой гангстера Аль Капоне, 1931

Известный бандит открыл это заведение в Чикаго. Во время Великой депрессии каждый второй житель города был нетрудоустроен. Им буквально нечего было есть. Аль Капоне решил убить 2 зайцев одновременно: помочь бедным рабочим и поправить свою общественную репутацию. Чикагцев кормили супом 3 раза в день, Альфонсе лично выходил пообщаться с горожанами. Посетители же с удовольствием рассказывали СМИ о том, что они получают больше помощи от гангстера, нежели от правительства.

На корову наносят белые полосы, чтобы ее было лучше видно во время «блэкаутов» в Великобритании, 1941

Такую процедуру делали ради безопасности животных. Во время немецких бомбардировок в годы Второй мировой войны многие города погружали во мрак, чтобы дезориентировать противника. Однако после отключения электричества происходили несчастные случаи с животными, которые паслись вдоль дорог. К сожалению, в том числе с летальным исходом. Но решение нашлось: красить скот белым цветом. В темноте он заметен, и никто не собьет и не задавит коров.

Молодой француженке сбривают волосы в наказание за связь с оккупантами, 1944

Женщин, у которых были личные отношения с немцами, публично брили налысо. Особо патриотичные французы так клеймили «неверных». Все видели, кто предал родину во Второй мировой войне. Наказанию подверглись более 20 000 женщин. И не всегда настоящей причиной была связь с фашистами. Кто-то сводил личные счеты, кто-то отводил подозрения от себя. Этот постыдный самосуд во Франции стараются не вспоминать в настоящее время.

Дороти Каунтс, первая чернокожая ученица, которая пошла в школу для белых, 1957

Руководство Школы имени Гарри Хардинга в Северной Каролине разрешило учиться вместе детям разных рас. Но общество не могло быстро смириться с такой новостью. Дороти шла на первые уроки в сопровождении упреков, плевков, шуток. А на ступенях школы ученицу ждал целый митинг против нее. На четвертый день родители перестали пускать Дороти на учебу. Но ее смелость, уверенность, желание отстоять свои права надолго остались в памяти американцев. Позже Дороти поступила в другую смешанную школу и спокойно ее окончила.

Спасение Терри Джо Дюперро, 1961

11-летняя девочка несколько дней провела в открытом море без еды и пресной воды, получила множество солнечных ожогов и видела галлюцинации. Ее спасла команда греческого сухогруза вблизи Багамских островов. Только через несколько десятилетий Терри Джо Дюперро решила рассказать о случившемся и даже написала книгу. Семья Терри отправилась в долгожданный отпуск на яхте. Но отдых стал трагическим. Во время путешествия капитан судна решил убить свою жену ради больших выплат по ее страховке. Он избавился и от всех свидетелей этого преступления — семьи Дюперро. Терри чудом выжила, сбежав от убийцы на шлюпке.

Олимпийские игры в Токио, 1964

Команда людей в белом — не ВИП-зрители на отдельной трибуне. Это особые наблюдатели на соревнованиях по бегу. Дело в том, что на Олимпиадах в то время еще не использовали видеофиксацию. За бегунами на финише следило около 20 судей, чтобы точно не допустить ошибки. А фотокамеру, которая стоит перед «надзирателями», разрешили официально использовать только через 4 года на Олимпиаде в Мехико.

Типичное медобследование на космическом корабле, 1973

Доктор медицинских наук Джозеф Кервин осматривает астронавта Пита Конрада, командира «Скайлэб-2». Работать приходится в невесомости, и пациента держит лишь ремень на ноге. Нужно выкручиваться и проводить прием в процессе полета, ведь за здоровьем космонавтов необходимо пристально следить.

Принцесса Анна навещает своего телохранителя Джеймса Битона в больнице, 1974

В марте 1974 года на принцессу Анну совершил покушение психически нездоровый мужчина Йен Болл. Он перекрыл своим авто движение для лимузина принцессы и ее мужа, которые возвращалсь в Букингемский дворец. Болл открыл стрельбу по автомобилю. Жертвами перестрелки стали 3 человека. Охранник принцессы, Джеймс Битон, был трижды ранен. Анна и ее супруг чудом остались невредимыми. В них не попала ни одна пуля. Йену Боллу предъявили обвинение в попытке убийства телохранителя принцессы.

Саманта Смит на приеме в Москве, 1983

Эта девочка стала популярной после того, как написала генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову письмо. Саманта спрашивала, почему он хочет захватить весь мир, будет ли война между СССР и США и как Андропов пытается это предотвратить. Генсек подробно ответил девочке и пригласил ее посетить свою страну. Саманта увидела несколько городов, множество выставок и мероприятий, жила в лагере «Артек» и, конечно же, не смогла уехать без традиционного русского чаепития.

Солдат спешит на помощь взлетающему шару, 1990

В начале 1990-х Ленинград принял первый в России фестиваль воздушных шаров. Он проходил в красивейших исторических местах: Екатерининском дворце, на Дворцовой площади и у крейсера «Аврора». А помогали в проведении обычные солдаты. Например, этот молодой парень. Он буквально на ходу выпрыгивает из кузова машины, чтобы удержать воздушное судно, прежде чем оно отправится в полет. Многие солдаты помогали командам усмирить свои шары, чтобы зрители полюбовались красочными аэростатами вблизи.

Женщина услышала об освобождении Нельсона Манделы, 1990

Почти полвека коренные жители Южно-Африканской Республики жили в изоляции и без защиты личных прав. Президент Фредерик де Клерк активно боролся с режимом апартеида и хотел вернуть чернокожих к власти. В 1990 году он освободил лидера оппозиции Нельсона Манделу из тюрьмы и легализовал Африканский национальный конгресс, который не признавал ни один правитель. Трудно представить, что чувствовали люди, которые десятилетиями не знали свободы и равенства. Женщина на фотографии не смогла сдержать слез, когда услышала обращение президента де Клерка, как и многие жители ЮАР.

Принцесса Диана в одиночестве посетила Тадж-Махал, 1992

В то время общественность активно обсуждала отношения принца Чарльза и принцессы Дианы. Их измены, ссоры, возможный официальный развод. Супруги уже жили в разных резиденциях. 11 февраля 1992 года принц Чарльз косвенно подтвердил слухи. Во время поездки в Индию принц оставил свою супругу одну в Тадж-Махале. Позже Чарльз скажет: «Более мудрый принц, чем я, предпочел бы в этот день нанести визит в Тадж-Махал вместе с супругой». Еще 12 лет назад наследник престола Великобритании снялся на этой же лавочке и мечтал посетить комплекс вместе с женой. Но совместного фото принц и принцесса так и не сделали.

Стелла Либек, женщина, которая отсудила у McDonald’s огромную компенсацию за то, что пролила их горячий кофе себе на колени, 1995

Судебный процесс Стеллы стал одним из самых обсуждаемых в конце ХХ века. Женщина купила кофе в окне McAuto в своем городе. Стелла не могла открыть крышку, чтобы добавить сахар. Она зажала стаканчик между коленями и потянула крышку на себя. В результате дама облила себе ноги горячим напитком. В больнице установили ожоги третьей степени, пришлось делать пересадку кожи. После этого Стелла запросила у McDonald’s возмещение средств на лечение. Компания предложила ей лишь $ 800. Стелла подала в суд, обвиняя McDonald’s в производстве опасных для здоровья напитков. Присяжные вынесли вердикт: компенсанция размером $ 2,7 млн. Правда, Стелла получила лишь $ 640 тыс. С тех пор ведется дискуссия, серьезное ли это дело или оно не стоило таких разбирательств.

Эвакуированные дети после урагана «Катрина», США, 2005

Ураган «Катрина» стал самым разрушительным природным явлением за всю историю Соединенных Штатов Америки. Сотни тысяч семей остались без крова и даже год спустя жили в трейлерах. Стадион «Астородом» в Хьюстоне после катастрофы стал временным домом для 24 тыс. человек. Люди пытались утешить друг друга, вести обычный образ жизни, играть и развлекаться прямо на поле.

Обладатель премии «Оскар» на телефоне у израильской девочки, 2007

В 2007 году Леонардо Ди Каприо инкогнито прибыл в Израиль, чтобы провести время со своей возлюбленной, моделью Бар Рафаэли. Правда, папарацци уже летели с ним одним рейсом и выстроились у дома манекенщицы в ожидании звездной пары. Но ждали актера не только журналисты. Например, эта 8-летняя девочка мечтала увидеть своего кумира и вместе с подругами очень долго стояла у забора дома Бар Рафаэли. Это ожидание помогло ей попасть в выпуски новостей и тоже стать знаменитостью ненадолго.

Какие истории после просмотра фото оказались для вас самыми неожиданными?