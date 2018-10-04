20 исторических снимков, которые одновременно очаровывают и заставляют грустить

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Фотографы — незаменимые помощники историков: они запечатлевают знаменательные события и фиксируют важные факты, а их снимки способны передать атмосферу целой эпохи. Но самые любопытные снимки прошлых лет, увы, не демонстрируют в школьных учебниках. Поэтому мы решили сами показать вам, как выглядели первые скутеры, каким был Чарли Чаплин в молодости и с кем водил дружбу Марк Твен.

AdMe.ru нашел несколько примечательных фотографий из прошлого, которые буквально пропитаны духом истории.

1. Марк Твен в лаборатории Николы Теслы

Тесла и Твен были большими друзьями, несмотря на то, что литератор был старше Николы на 21 год. Известный писатель много времени проводил в лаборатории своего приятеля. Однажды Марк Твен даже принял предложение Теслы испытать на себе омолаживающий эффект тока высокой частоты. Закончился такой эксперимент невесело: писатель схватился за живот и выбежал вон из помещения. Это фото сделано весной 1894 года. Твен держит в руках экспериментальную электронную лампу.

2. Реклама Coca-Cola в Венеции

Венеция издавна славится обилием голубей. Местные власти даже запрещали туристам подкармливать этих птиц на знаменитой площади Святого Марка: так много их развелось. В 1960 году этим воспользовалась Coca-Cola для своей рекламной кампании: сотрудники корпорации рассыпали зерно так, чтобы налетевшие на него голуби образовали на площади огромную живую надпись — название бренда.

3. Девушки доставляют лед, 1918 год

В это время тяжелую работу, которую раньше выполняли мужчины, приходилось делать женщинам. В таком нелегком труде от них требовалась не только мускульная сила, но и вся мощь их патриотизма.

4. Женщина на автопеде

Автопед — это ранняя версия электрического самоката или мотороллера, которую выпускала компания из Нью-Йорка Autoped Company. Производилось такое чудо техники с 1915 по 1921 год. Этот снимок дамы на автопеде был сделан в 1916 году.

5. Дэвид Боуи в 16 лет

В 9 лет Дэвид загорелся идеей стать саксофонистом. А когда ему было 15 лет, он организовал собственную группу The Konrads.

6. Селфи начала XX века

7. Первый дагерротип Авраама Линкольна

Это самый ранний из сохранившихся портретов президента Линкольна. Сделан этот дагерротип Николасом Х. Шефердом в 1846 году.

8. Королева Елизавета II работает водителем-механиком

В 1945 году будущая королева вступила в Женский вспомогательный территориальный корпус — женское подразделение британской армии. Она прошла подготовку водителя-механика санитарной машины и получила воинское звание лейтенанта.

9. Нищий бежит за экипажем английского короля Георга V

10. А это Георг V в компании последнего русского царя Николая II

Обратите внимание на поразительное сходство между английским королем и российским императором. Дело в том, что они приходились друг другу двоюродными братьями: их матери были родными сестрами, датскими принцессами.

11. Солдат помогает мальчику перебраться через Берлинскую стену

12. Создание пропагандистских плакатов во время Второй мировой войны

1942 год. Студентки из Порт-Вашингтона старательно перерисовывают постеры с воззваниями.

13. Когда две стороны наконец встретились

Британский и французский инженеры приветствуют друг друга во время строительства Евротоннеля, 1990 год.

14. Девочка пытается «разрезать» луч солнца, 1886 год

15. Последний живший на Земле сумчатый волк

Сумчатые волки — недавно вымершие животные. Фото последнего сумчатого волка по кличке Бенджамин было сделано в зоопарке в 1933 году.

16. Мужчины празднуют отмену «сухого закона»

Запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя в США, известный как «сухой закон», действовал с 1920 по 1933 год.

17. Строительство моста Золотые Ворота

Мост через пролив Золотые Ворота строили 4 года — с 1933 по 1937 год. С момента его открытия в 1937 году и до 1964 года он был самым большим висячим мостом в мире. И пусть сейчас этот мост не самый большой на планете, но уж точно самый узнаваемый.

18. Чарли Чаплин, 1916 год

Легенде мирового кинематографа здесь 27 лет.

19. Отец Анны Франк в 1960 году в убежище, где они прятались с семьей от нацистов

Известность еврейской девочке Анне Франк принес ее дневник, который она вела, скрываясь с семьей и другими евреями от преследования фашистами во время Холокоста. Этот пронзительный дневник подростка стал одним из самых знаменитых документов, обличающих нацизм. Увы, Анне не удалось избежать смерти: из всей семьи выжил лишь ее отец, Отто Франк.

20. Испытания пуленепробиваемого жилета, 1923 год