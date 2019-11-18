20 исторических фотографий о том, какой соблазнительной может быть мода прошлого

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Есть старая поговорка: «Мода преходяща, а стиль вечен». Тот факт, что наряду уже несколько лет, не означает, что он стал хуже выглядеть. Множество тенденций прошлого, как вино, с возрастом становятся только лучше, так что не пора ли нам обратить на них свое самое пристальное внимание?

Мы в AdMe.ru любим историю и моду, так что решили объединить их в этом списке самых горячих трендов из прошлого.

1. Прогулка в парке босиком никогда не выглядела так соблазнительно

© Keystone / Stringer / Getty Images  

20 исторических фотографий о том, какой соблазнительной может быть мода прошлого

2. Английская супермодель Сабрина выбрала интересный наряд для пресс-конференции

© Fred Ramage / Stringer / Getty Images  

20 исторических фотографий о том, какой соблазнительной может быть мода прошлого

3. Эти легкомысленные шортики не оставляют простора для воображения

© Tim Graham / Stringer / Getty Images  

20 исторических фотографий о том, какой соблазнительной может быть мода прошлого

4. Русалочка сгорает от зависти

5. Все, что требовалось от Жозефины Бейкер, — это улыбнуться

6. Просто девушки решили повеселиться

7. Актриса Эльза Мартинелли готова к показу мод

8. Комфорт свитера и удобство платья

9. Джинсы клеш нужно вернуть

10. Актриса Ким Новак выглядит словно принцесса в лавандовом платье

11. Если вы только что пересекли ручей вброд, это не означает, что вы не можете выглядеть на 100 %. Не верите — спросите Софи Лорен

12. Очень жаль, что у современных купальников нет в комплекте шляпок

13. Каждая девушка должна время от времени выпускать пар

14. Золото помогает сиять

15. Иногда и свитер может быть высокой модой

16. Даже во время посадки в самолет важно принимать красивую позу

17. Это должно положить конец слухам о том, что блондинки не умеют носить желтое

18. Немного фантазии — и что угодно может превратиться в платье

19. Совершенно необязательно снимать платье только потому, что вы загораете

20. Две модели — двойное веселье

© Mondadori Portfolio / Getty Images  

20 исторических фотографий о том, какой соблазнительной может быть мода прошлого

А какие тренды из истории моды хотели бы вернуть вы? Может быть, у вас есть фотографии, которыми вы могли бы поделиться с нами и другими читателями? Не стесняйтесь!

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