20 исторических фотографий о том, какой соблазнительной может быть мода прошлого
Есть старая поговорка: «Мода преходяща, а стиль вечен». Тот факт, что наряду уже несколько лет, не означает, что он стал хуже выглядеть. Множество тенденций прошлого, как вино, с возрастом становятся только лучше, так что не пора ли нам обратить на них свое самое пристальное внимание?
Мы в AdMe.ru любим историю и моду, так что решили объединить их в этом списке самых горячих трендов из прошлого.
1. Прогулка в парке босиком никогда не выглядела так соблазнительно
2. Английская супермодель Сабрина выбрала интересный наряд для пресс-конференции
3. Эти легкомысленные шортики не оставляют простора для воображения
4. Русалочка сгорает от зависти
5. Все, что требовалось от Жозефины Бейкер, — это улыбнуться
6. Просто девушки решили повеселиться
7. Актриса Эльза Мартинелли готова к показу мод
8. Комфорт свитера и удобство платья
9. Джинсы клеш нужно вернуть
10. Актриса Ким Новак выглядит словно принцесса в лавандовом платье
11. Если вы только что пересекли ручей вброд, это не означает, что вы не можете выглядеть на 100 %. Не верите — спросите Софи Лорен
12. Очень жаль, что у современных купальников нет в комплекте шляпок
13. Каждая девушка должна время от времени выпускать пар
14. Золото помогает сиять
15. Иногда и свитер может быть высокой модой
16. Даже во время посадки в самолет важно принимать красивую позу
17. Это должно положить конец слухам о том, что блондинки не умеют носить желтое
18. Немного фантазии — и что угодно может превратиться в платье
19. Совершенно необязательно снимать платье только потому, что вы загораете
20. Две модели — двойное веселье
А какие тренды из истории моды хотели бы вернуть вы? Может быть, у вас есть фотографии, которыми вы могли бы поделиться с нами и другими читателями? Не стесняйтесь!