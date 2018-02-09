20+ идей для фото, которые рискнут повторить только настоящие сорвиголовы

Одни рискуют жизнью, другие забывают о брезгливости, третьи уговаривают своих друзей на странные эксперименты — и все это ради одного хорошего кадра для Instagram. Мы составили топ-лист, в котором в начале всего лишь баловники, а в самом конце просто отчаянные безумцы, поражающие своей невозмутимостью и хладнокровием.

Авторы AdMe.ru не осмелились бы повторить и половины этих фото, но нам интересно, сколько среди наших читателей сорвиголов. Вы бы смогли повторить что-нибудь из этого?

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В каком порядке вы бы расположили эти фото? Кто, по-вашему, здесь самый крутой?

17 На склад!
6 Комментарии
  • 9 февраля 2018
  • 6
  • 8791

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