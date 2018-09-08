20 фотошалостей наших предков, которые сегодня оставляют в недоумении

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Сейчас, в эпоху интернета, фильмов и многообразия развлечений, многие думают о том, как же раньше люди скучно жили. Но это совсем не так: человек всегда придумает, чем себя развлечь. А когда изобрели первый фотоаппарат, люди прошлого экспериментировали с первыми фото так же, как и мы, и даже лучше.

Мы в AdMe.ru нашли старые фото, которые доказывают, что люди раньше были даже безумнее нас и уж точно умели веселиться и пугать без фотошопа.

1. Контрразведка

2. Наша служба и опасна, и трудна... и бесштанна

3. Кажется, история умолчала о пингвиньем апокалипсисе

4. Такое вот приглашение на белый танец

5. Статуи уже тогда были артхаусными

6. Новомодная переноска для детей

7. Иллюзионисты тогда могли шокировать, хотя леска все же заметна

8. Популярное в то время шоу «необычных» людей

9. Похоже, мужчины остаются детьми всю жизнь... с начала времен

10. Чуть ли не первый флешмоб: было очень популярно надевать одежду своей жены

11. Всем к стене, руки за голову, пупсам молчать!

12. «Хеллоуин» тогда был намного страшнее

13. Первые женские попытки боксировать

14. Похоже, его родители были фанатами Эдгара По

15. Своеобразная пропаганда сухого закона: «Губы, которые касались ликера, не смогут прикоснуться к нашим губам»

16. Снимать животных и детей вместе уже тогда считали милым

17. Теперь ясно, откуда брал вдохновение Ридли Скотт для «Чужого»

18. Оказывается, дамы викторианской эпохи не такие уж и скромные

19. А что? Ведь есть же страусиные бега. Значит, и черепашьи были...

20. Похоже, мода одевать собак и фотографировать их была придумана давно

В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что раньше люди жили скучно, просто покажите им эту подборку. Кстати, а какие фото удивили вас больше всего?