20+ фотографов, которые доказали, что для креативных снимков нужен вовсе не фотошоп, а смекалка

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За каждой удачной фотографией стоит не только несколько десятков поз модели, но и ловкость рук и изобретательность фотографа. Но часто за вау-снимками скрывается самая обычная реальность, и некоторые мастера не стесняются показать в своих блогах обе стороны одного снимка.

Мы в AdMe.ru обожаем фотосессии, поэтому решили узнать всю историю сочных кадров.

1. Пенопласт, искусственные розы и несколько часов кропотливого труда — цветочная фотозона готова

2. Секрет разбитого окна — камень на ниточке

3. Те же нитки заставляют вещи парить в воздухе

4. Штатив, необычный ракурс и немного качественной цветокоррекции

5. Как оказаться в тропическом лесу не выходя из дома

6. Красивые солнечные блики благодаря дуршлагу

7. 3 кг апельсинов, коробка от пиццы и немного боли, так как реквизит тяжелый и давит на шею

8. Обычное сито создаст интересную тень

9. Всесильная рука преследует маленького человека — все дело в перспективе

10. Отличным фоном может стать все что угодно, даже горка на детской площадке

11. Голубая ткань, надувной матрас, съемка сверху — заплыв на озере готов

12. Оригинальное фото с помощью простой пластиковой бутылки без дна

13. Такую фотозону легко установить в любой квартире. Ну почти легко

14. Эффектное фото из самолета и никакой аэрофобии

15. Рецепт дым-машины из фена: убрать защитную решетку нагревателя и вставить в пружину вату, смоченную глицерином

16. Для такого фото мяч нужно намочить, закрутить и подбросить

17. Ловкость рук и никакого мошенничества, а точнее — фотошопа

18. Необязательно ходить в океанариум, чтобы получить фото с обитателями морского дна

19. Креативный снимок? Легко!

20. Для такого эффекта нужно, чтобы летящий песок располагался на темном участке фона. Если же у вас вся локация равномерно залита солнцем, так не получится

21. Сказочные облака из ваты

22. И не забывайте про силу позирования

А у вас есть свои секреты, благодаря которым вы делаете оригинальные снимки?