20+ фотографов, которые доказали, что для креативных снимков нужен вовсе не фотошоп, а смекалка
За каждой удачной фотографией стоит не только несколько десятков поз модели, но и ловкость рук и изобретательность фотографа. Но часто за вау-снимками скрывается самая обычная реальность, и некоторые мастера не стесняются показать в своих блогах обе стороны одного снимка.
Мы в AdMe.ru обожаем фотосессии, поэтому решили узнать всю историю сочных кадров.
1. Пенопласт, искусственные розы и несколько часов кропотливого труда — цветочная фотозона готова
2. Секрет разбитого окна — камень на ниточке
3. Те же нитки заставляют вещи парить в воздухе
4. Штатив, необычный ракурс и немного качественной цветокоррекции
5. Как оказаться в тропическом лесу не выходя из дома
6. Красивые солнечные блики благодаря дуршлагу
7. 3 кг апельсинов, коробка от пиццы и немного боли, так как реквизит тяжелый и давит на шею
8. Обычное сито создаст интересную тень
9. Всесильная рука преследует маленького человека — все дело в перспективе
10. Отличным фоном может стать все что угодно, даже горка на детской площадке
11. Голубая ткань, надувной матрас, съемка сверху — заплыв на озере готов
12. Оригинальное фото с помощью простой пластиковой бутылки без дна
13. Такую фотозону легко установить в любой квартире. Ну почти легко
14. Эффектное фото из самолета и никакой аэрофобии
15. Рецепт дым-машины из фена: убрать защитную решетку нагревателя и вставить в пружину вату, смоченную глицерином
16. Для такого фото мяч нужно намочить, закрутить и подбросить
17. Ловкость рук и никакого мошенничества, а точнее — фотошопа
18. Необязательно ходить в океанариум, чтобы получить фото с обитателями морского дна
19. Креативный снимок? Легко!
20. Для такого эффекта нужно, чтобы летящий песок располагался на темном участке фона. Если же у вас вся локация равномерно залита солнцем, так не получится
21. Сказочные облака из ваты
22. И не забывайте про силу позирования
А у вас есть свои секреты, благодаря которым вы делаете оригинальные снимки?
Фото на превью kihmberlie / instagram