20 фотографий со съемок культовых фильмов, которые раскрывают уловки их создателей

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Любителям кино всегда интересен процесс создания фильмов: как снимают масштабные сражения, создают фантастических существ и декорации и так далее. Хитрости, которые используют во время работы над фильмами, остаются за кадром, но найденные нами бекстейджи приоткрывают завесу тайны над съемочным процессом.

AdMe.ru собрал редкие кадры со съемочных площадок фильмов, известных каждому. И по некоторым из них можно понять, что процесс создания фильма — это не только трудно, но и очень весело.

20. Кинг-Конг, 2005

19. Бегущий по лезвию, 1982

18. Парк юрского периода, 1993

17. Охотники за привидениями, 1984

16. Робокоп, 1987

15. Марсианин, 2015

14. Чужой против Хищника, 2004

13. Терминатор, 1984

12. Стражи Галактики, 2014

11. Чужие, 1986

10. Дракула, 1992

9. Восставший из ада, 1987

8. Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда, 1977

7. Хищник, 1987

6. Дюнкерк, 2017

5. Властелин колец: Возвращение короля, 2003

4. Хеллбой-2: Золотая армия, 2008

3. Лига справедливости, 2017

2. Обитель зла — 3, 2007

1. Унесенные ветром, 1939