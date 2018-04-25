20 фотографий со съемок культовых фильмов, которые раскрывают уловки их создателей
Любителям кино всегда интересен процесс создания фильмов: как снимают масштабные сражения, создают фантастических существ и декорации и так далее. Хитрости, которые используют во время работы над фильмами, остаются за кадром, но найденные нами бекстейджи приоткрывают завесу тайны над съемочным процессом.
AdMe.ru собрал редкие кадры со съемочных площадок фильмов, известных каждому. И по некоторым из них можно понять, что процесс создания фильма — это не только трудно, но и очень весело.
20. Кинг-Конг, 2005
19. Бегущий по лезвию, 1982
18. Парк юрского периода, 1993
17. Охотники за привидениями, 1984
16. Робокоп, 1987
15. Марсианин, 2015
14. Чужой против Хищника, 2004
13. Терминатор, 1984
12. Стражи Галактики, 2014
11. Чужие, 1986
10. Дракула, 1992
9. Восставший из ада, 1987
8. Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда, 1977
7. Хищник, 1987
6. Дюнкерк, 2017
5. Властелин колец: Возвращение короля, 2003
4. Хеллбой-2: Золотая армия, 2008
3. Лига справедливости, 2017
2. Обитель зла — 3, 2007
1. Унесенные ветром, 1939
Какие снимки вам понравились больше всего? Мы были очень впечатлены фотографиями под № 6, 14 и 19.
Фото на превью Everett Collection/East News, King Kong/Universal Pictures