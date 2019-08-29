20 фотографий о том, как выглядит привычный мир с другого, непривычного нам ракурса
Многие вещи мы видели 100 раз, будь то в жизни или в кино. Особенно хорошо всем знакомы мировые достопримечательности. Вот только чаще всего нам показывают их в одном, самом выгодном и эффектном ракурсе. А ведь мало кто видел, к примеру, Пизанскую башню изнутри, заднюю сторону картины «Мона Лиза» или золотой маски Тутанхамона.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядят известные объекты под непривычным углом. Вот 20 фотографий, которые стали для нас своего рода маленьким открытием. Особенно впечатлил вид из иллюминатора космического корабля в момент его входа в плотные слои атмосферы Земли.
Гора Рашмор
А это вид с нее
Задняя сторона картины «Мона Лиза»
А это помещение, в котором висит знаменитая картина Леонардо да Винчи
Статуя Свободы
А это вид на Нью-Йорк из самой статуи
Сиднейский оперный театр
Лягушка, вид снизу
Внутри Пизанской башни
Задняя сторона золотой маски Тутанхамона
Внутри кабины грузовика
Эверест со стороны Тибета. Базовый лагерь в 8 км от горы
Статуя Давида, вид сзади
Знаменитое звездное селфи с церемонии «Оскара-2014»
А так снимали известную сцену с Мэрилин Монро: сцена из фильма «Зуд седьмого года» (1955)
Эйфелева башня, вид снизу
Пирамиды Гизы
Кувшинки, вид снизу
Знак HOLLYWOOD с обратной стороны
Что видят космонавты, когда возвращаются в атмосферу Земли
А вам доводилось видеть какие-то известные вещи под неожиданным углом?
Фото на превью TheeTrashcanMan / reddit