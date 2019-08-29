20 фотографий о том, как выглядит привычный мир с другого, непривычного нам ракурса

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Многие вещи мы видели 100 раз, будь то в жизни или в кино. Особенно хорошо всем знакомы мировые достопримечательности. Вот только чаще всего нам показывают их в одном, самом выгодном и эффектном ракурсе. А ведь мало кто видел, к примеру, Пизанскую башню изнутри, заднюю сторону картины «Мона Лиза» или золотой маски Тутанхамона.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как выглядят известные объекты под непривычным углом. Вот 20 фотографий, которые стали для нас своего рода маленьким открытием. Особенно впечатлил вид из иллюминатора космического корабля в момент его входа в плотные слои атмосферы Земли.

Гора Рашмор

А это вид с нее

Задняя сторона картины «Мона Лиза»

А это помещение, в котором висит знаменитая картина Леонардо да Винчи

Статуя Свободы

А это вид на Нью-Йорк из самой статуи

Сиднейский оперный театр

Лягушка, вид снизу

Внутри Пизанской башни

Задняя сторона золотой маски Тутанхамона

Внутри кабины грузовика

Эверест со стороны Тибета. Базовый лагерь в 8 км от горы

Статуя Давида, вид сзади

Знаменитое звездное селфи с церемонии «Оскара-2014»

А так снимали известную сцену с Мэрилин Монро: сцена из фильма «Зуд седьмого года» (1955)

Эйфелева башня, вид снизу

Пирамиды Гизы

Кувшинки, вид снизу

Знак HOLLYWOOD с обратной стороны

Что видят космонавты, когда возвращаются в атмосферу Земли

А вам доводилось видеть какие-то известные вещи под неожиданным углом?