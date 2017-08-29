20 фотографий о том, как выглядели дети и их лучшие друзья 100 лет назад
Как и мы с вами, наши предки любили фотографировать самое ценное — своих детей и их лучших друзей — домашних животных.
AdMe.ru отыскал для вас 20 очаровательных ретроснимков, которые были сделаны не позднее первой трети прошлого века. Они доказывают, что люди не так уж сильно изменились за прошедшее столетие: мы по-прежнему ценим семью и дружбу.
Девочка с кошкой
Мальчик и пес «поют» в унисон
Чрезвычайно серьезный мальчик и кот
Мальчик с дрессированной таксой
Девочка с котенком
Юный Фред Астер со своей собакой
Девочка и щенки
Маленькая англичанка выгуливает терьеров
Девочка и мопс
Девочка за завтраком и любопытная собака
Маленький непоседа и его верный друг
Дети играют с щенками на ферме
Колли охраняет свою спящую хозяйку
Брат и сестра со своей четвероногой няней
9-летний Рэймонд Фармер из Огайо и его енот
Девочка из племени навахо верхом на ослике
Сестры и куриная семья
Девочка тянет за ухо очень терпеливую собаку
Будущий канцлер Германии Гельмут Коль позирует верхом на коне
Мальчик смеется вместе со своим псом
Фото на превью Underwood Archives/EAST NEWS, VintageKids/East News