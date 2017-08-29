20 фотографий о том, как выглядели дети и их лучшие друзья 100 лет назад

Как и мы с вами, наши предки любили фотографировать самое ценное — своих детей и их лучших друзей — домашних животных.

AdMe.ru отыскал для вас 20 очаровательных ретроснимков, которые были сделаны не позднее первой трети прошлого века. Они доказывают, что люди не так уж сильно изменились за прошедшее столетие: мы по-прежнему ценим семью и дружбу.

Девочка с кошкой

Мальчик и пес «поют» в унисон

Чрезвычайно серьезный мальчик и кот

Мальчик с дрессированной таксой

Девочка с котенком

Юный Фред Астер со своей собакой

Девочка и щенки

Маленькая англичанка выгуливает терьеров

Девочка и мопс

Девочка за завтраком и любопытная собака

Маленький непоседа и его верный друг

Дети играют с щенками на ферме

Колли охраняет свою спящую хозяйку

Брат и сестра со своей четвероногой няней

9-летний Рэймонд Фармер из Огайо и его енот

Девочка из племени навахо верхом на ослике

Сестры и куриная семья

Девочка тянет за ухо очень терпеливую собаку

Будущий канцлер Германии Гельмут Коль позирует верхом на коне

Мальчик смеется вместе со своим псом

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2 Комментарии
  • 29 августа 2017
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