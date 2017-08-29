20 фотографий о том, как выглядели дети и их лучшие друзья 100 лет назад

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Как и мы с вами, наши предки любили фотографировать самое ценное — своих детей и их лучших друзей — домашних животных.

AdMe.ru отыскал для вас 20 очаровательных ретроснимков, которые были сделаны не позднее первой трети прошлого века. Они доказывают, что люди не так уж сильно изменились за прошедшее столетие: мы по-прежнему ценим семью и дружбу.