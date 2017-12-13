20 фотографий, на которых реальность переплюнула фотошоп

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Сколько бы красивых картинок ни создавалось в фотошопе, природа сделает шедевр за долю секунды без всякой коррекции и фильтров.

AdMe.ru собрал 20 завораживающих фотографий, с которыми не сравнится ни один фоторедактор.