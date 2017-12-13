20 фотографий, на которых реальность переплюнула фотошоп

Сколько бы красивых картинок ни создавалось в фотошопе, природа сделает шедевр за долю секунды без всякой коррекции и фильтров.

AdMe.ru собрал 20 завораживающих фотографий, с которыми не сравнится ни один фоторедактор.

Дерево на фоне полной луны

Только посмотрите, какой переход

Кристально чистый лед на Аляске

Зимнее утро в глубинке

Это цветная фотография черного песка в Исландии

Лабиринт из опавших листьев

Алтайский край

Ну очень много гусей

Бородатый фонарь

Дождевая туча бросает тень на закат

Как красиво и ровно снег лег на землю

Самая прозрачная вода

Белка касается воды

Ледяные шары на Финском заливе

Улыбочку! Мы снимаем

Морозно

Башня в тумане

Дерево, на котором совсем нет листьев, зато куча яблок

У воды из этого фонтанчика есть к вам вопрос

Самолет на фоне солнечного затмения

Фото на превью outtatime_ / reddit.com

23 На склад!
4 Комментарии
  • 13 декабря 2017
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