20 фотографий, на которых реальность переплюнула фотошоп
Сколько бы красивых картинок ни создавалось в фотошопе, природа сделает шедевр за долю секунды без всякой коррекции и фильтров.
AdMe.ru собрал 20 завораживающих фотографий, с которыми не сравнится ни один фоторедактор.
Дерево на фоне полной луны
Только посмотрите, какой переход
Кристально чистый лед на Аляске
Зимнее утро в глубинке
Это цветная фотография черного песка в Исландии
Лабиринт из опавших листьев
Алтайский край
Ну очень много гусей
Бородатый фонарь
Дождевая туча бросает тень на закат
Как красиво и ровно снег лег на землю
Самая прозрачная вода
Белка касается воды
Ледяные шары на Финском заливе
Улыбочку! Мы снимаем
Морозно
Башня в тумане
Дерево, на котором совсем нет листьев, зато куча яблок
У воды из этого фонтанчика есть к вам вопрос
Самолет на фоне солнечного затмения
Фото на превью outtatime_ / reddit.com