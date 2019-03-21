20+ фотографий, на которых отражение открыло портал в другую реальность
В настоящее время с помощью фотошопа можно легко создать изображение, представляющее собой картину параллельной реальности. Но сделать фотографию, которая перевернет наше сознание, для многих все еще непростая задача. Один из способов создать шедевр — использовать отражения, играя с перспективой.
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21. Отражение туннеля в зеркальных солнечных очках
20. Зеркало подарило парню другое тело
19. Отражение руля выглядит как планета в небе
18. Солнечные блики на здании создают иллюзию окон
17. Вся улица в одном бокале
16. Стакан воды создал рыбу из моих наушников
15. Уличные фонари сделали машину похожей на героиню мультфильма
14. «Отражение человека слева от меня через эту стеклянную перегородку в сочетании с симметрией сидений создало крутой эффект»
13. Лампа, отражающаяся в этих очках, выглядит как глаза
12. Весна наступила в параллельной реальности
11. Отражение в окне идеально соответствует машине той же марки, но другого цвета
10. «Гобелен над моей кроватью „украсил“ мой утренний кофе»
9. «Каждый раз, когда я вижу это, думаю, что здание горит, но это просто отражение заката»
8. «Моя лампа, отражающаяся в телефоне, выглядит очень объемной»
7. «В нужное время суток любимое место моей собаки становится волшебным»
6. Из-за пола капли стали клетчатыми
5. Отражение в стекле заменило жениха акулой
4. Подземная вода настолько спокойна, что становится идеальным зеркалом для сталактитов в Люрейских пещерах
3. Отражение «одевает» шимпанзе в платье
2. В окне отражается огонь из печи для пиццы
1. Перспектива фотографии заставляет парней выглядеть приклеенными к небу
Какая из этих фотографий произвела на вас наибольшее впечатление? Может быть, у вас есть похожие крутые снимки с отражениями? Поделитесь с нами!
Фото на превью StirlingSauce / reddit