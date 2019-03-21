20+ фотографий, на которых отражение открыло портал в другую реальность

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В настоящее время с помощью фотошопа можно легко создать изображение, представляющее собой картину параллельной реальности. Но сделать фотографию, которая перевернет наше сознание, для многих все еще непростая задача. Один из способов создать шедевр — использовать отражения, играя с перспективой.

AdMe.ru любит классные снимки и собирается показать вам коллекцию фотографий, где отражение сыграло главную роль.

21. Отражение туннеля в зеркальных солнечных очках

20. Зеркало подарило парню другое тело

19. Отражение руля выглядит как планета в небе

18. Солнечные блики на здании создают иллюзию окон

17. Вся улица в одном бокале

16. Стакан воды создал рыбу из моих наушников

15. Уличные фонари сделали машину похожей на героиню мультфильма

14. «Отражение человека слева от меня через эту стеклянную перегородку в сочетании с симметрией сидений создало крутой эффект»

13. Лампа, отражающаяся в этих очках, выглядит как глаза

12. Весна наступила в параллельной реальности

11. Отражение в окне идеально соответствует машине той же марки, но другого цвета

10. «Гобелен над моей кроватью „украсил“ мой утренний кофе»

9. «Каждый раз, когда я вижу это, думаю, что здание горит, но это просто отражение заката»

8. «Моя лампа, отражающаяся в телефоне, выглядит очень объемной»

7. «В нужное время суток любимое место моей собаки становится волшебным»

6. Из-за пола капли стали клетчатыми

5. Отражение в стекле заменило жениха акулой

4. Подземная вода настолько спокойна, что становится идеальным зеркалом для сталактитов в Люрейских пещерах

3. Отражение «одевает» шимпанзе в платье

2. В окне отражается огонь из печи для пиццы

1. Перспектива фотографии заставляет парней выглядеть приклеенными к небу

Какая из этих фотографий произвела на вас наибольшее впечатление? Может быть, у вас есть похожие крутые снимки с отражениями? Поделитесь с нами!