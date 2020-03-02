20 фотографий, которые выглядят как качественная подделка, но абсолютно реальны

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Сколько ни живи, а всегда в этом мире можно найти нечто, что едва не сбивает с ног. С изобретением фотошопа, конечно, таких фотографий стало намного больше, но подделки — это не про нашу сегодняшнюю подборку.

Казалось бы, если регулярно читать такие статьи в AdMe.ru, то со временем ничего не сможет удивить. Но мы в очередной раз докажем обратное.

«Я оставил ролл на столе на 4 дня. Из него начали прорастать ростки фасоли»

«Пролил напиток, и картинка с монитора идеально отразилась в нем. Кажется, она смеется над моей неудачей»

Место, где встречаются черный пляж, желтая речка, зеленое поле и синее море

«Контактная линза моей жены запотела»

Если у вас бывает так же, то линзы лучше сменить. Возможно, они загрязнены чем-то.

«Дочь нашла самую большую ягоду ежевики, что я когда-либо видел»

Эта штука выглядит так, словно она из какого-то плохого научно-фантастического фильма

«В походе мы с женой нашли этот огромный прозрачный лист»

Дерево поглощает забор

«Я нашел эти кристаллы на дне бутылки кленового сиропа, которая несколько лет стояла позади продуктов в холодильнике»

У этой кошки не только шерсть имеет несколько цветов, но даже десна и подушечки лапок

Из сломанного листа этого растения прорастает еще одно такое же

«Мой банан выглядит так, словно его кто-то аккуратно сшивал»

Ледяная пещера в Патагонии, Аргентина

«У меня крайне редкое для людей заболевание — дистихиаз, которое вызвало рост второго ряда ресниц»

Тени от деревьев, которые появились во время солнечного затмения

Кому верить: тени или реальности?

«У моего кота родимое пятно прямо в пасти»

Нет, это дерево никто не красил. Это радужный эвкалипт

По свежевыпавшему снегу кто-то прошелся, а потом подул сильный ветер, и остались только спрессованные следы от ботинок