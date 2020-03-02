20 фотографий, которые выглядят как качественная подделка, но абсолютно реальны
Сколько ни живи, а всегда в этом мире можно найти нечто, что едва не сбивает с ног. С изобретением фотошопа, конечно, таких фотографий стало намного больше, но подделки — это не про нашу сегодняшнюю подборку.
Казалось бы, если регулярно читать такие статьи в AdMe.ru, то со временем ничего не сможет удивить. Но мы в очередной раз докажем обратное.
«Я оставил ролл на столе на 4 дня. Из него начали прорастать ростки фасоли»
«Пролил напиток, и картинка с монитора идеально отразилась в нем. Кажется, она смеется над моей неудачей»
Место, где встречаются черный пляж, желтая речка, зеленое поле и синее море
«Контактная линза моей жены запотела»
Если у вас бывает так же, то линзы лучше сменить. Возможно, они загрязнены чем-то.
«Дочь нашла самую большую ягоду ежевики, что я когда-либо видел»
Эта штука выглядит так, словно она из какого-то плохого научно-фантастического фильма
«В походе мы с женой нашли этот огромный прозрачный лист»
Дерево поглощает забор
«Я нашел эти кристаллы на дне бутылки кленового сиропа, которая несколько лет стояла позади продуктов в холодильнике»
У этой кошки не только шерсть имеет несколько цветов, но даже десна и подушечки лапок
Из сломанного листа этого растения прорастает еще одно такое же
«Мой банан выглядит так, словно его кто-то аккуратно сшивал»
Ледяная пещера в Патагонии, Аргентина
«У меня крайне редкое для людей заболевание — дистихиаз, которое вызвало рост второго ряда ресниц»
Тени от деревьев, которые появились во время солнечного затмения
Кому верить: тени или реальности?
«У моего кота родимое пятно прямо в пасти»
Нет, это дерево никто не красил. Это радужный эвкалипт
По свежевыпавшему снегу кто-то прошелся, а потом подул сильный ветер, и остались только спрессованные следы от ботинок
«Так мой гибискус меняет палитру, когда цветет. Фотографии сделаны в 8:30, 11:30 и 16:30»