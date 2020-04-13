20 фотографий, которые требуют немедленного объяснения случившемуся (И оно у нас есть)

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Глядя на некоторые фотографии, иногда невольно вспоминаешь фразу «Век живи — век учись». Именно такими снимками поделились пользователи со всего мира. Было непросто понять, что на них произошло.

AdMe.ru приятно удивлен, что в мире еще так много всего неизведанного и на такие подборки всегда находится материал. В конце статьи вас ждет бонус, который может вызвать чувство доброй зависти.

«Мой указательный палец сморщивается в воде только наполовину. Так происходит, потому что в нем поврежден нерв»

«Что за гигантская штука появилась там всего за одну ночь? Я не могу полностью разглядеть ее отсюда»

«Я видел такие. Это силосная башня для хранения зерна». © Psycko_90 / Reddit

Такую штуку можно получить, если нагреть мраморный шарик над огнем, а потом сразу опустить его в холодную воду

Только не повторяйте это дома. Он может взорваться.

Некоторые ветви этого дерева растут строго вверх

Эти облака выглядят как космические корабли

Это лентикулярные облака. Они образуются, когда ветер наталкивается на какое-то препятствие и он движется волнами. На гребне такой волны и может появиться облако подобной формы.

Так проходят испытания эскалаторов в метро Мехико

«Моя ручка сломалась, и капля чернил упала в краску. Получилось это»

«Краска вязкая и блокирует поток чернил. Но местами она более жидкая, и чернила текут там по пути наименьшего сопротивления. По похожему принципу прокладывает свой путь молния». © maaku7 / Reddit

«Лучи вечернего солнца пробились в вентиляционное отверстие и подсветили мою вытяжку»

Дермографизм — физиологический феномен, который позволяет рисовать на коже

Так выглядит тротуар с подогревом зимой

Ветви дерева обвили забор, словно веревка

Старое окно подействовало на траву как теплица, отчего она ожила гораздо быстрее

«На заднем дворе нашел дерево, покрытое гусеницами»

«Это гусеницы непарного шелкопряда. Если хотите сохранить дерево, то лучше их уничтожить». © rdumaine / Reddit

«Одно яйцо из коробки было морщинистым. Что с ним случилось?»

«Иногда курам не хватает питательных веществ. Это приводит к тому, что яичный белок становится водянистым, а скорлупа формируется неидеально». © farbenfux / Reddit

Интересно, что случилось с этим камнем

Это произошло в результате морозного выветривания. Лед ослабил горную породу, и она распалась.

«Это случилось, когда неподалеку перевернулся грузовик с рыбами миксинами»

«Дело в том, что эти животные обладают суперспособностью, которая позволяет им выделять необычную слизь. При взаимодействии с водой она может расшириться до 20 литров (хотя сам миксин около 0,5 м). Например, укусив эту рыбу, хищник получит огромную порцию слизи в пасть и будет давиться, пока тот спокойно уплывает». © toxcrusadr / Reddit

«Мой кубик льда странно застыл»

Лед образуется неравномерно — сначала по краям формы, расширяясь постепенно. В какой-то момент может остаться немного жидкости, и она начнет выталкиваться расширяющимся льдом. Если все условия совпадут, то можно получить такой кубик.

«Сначала эту асфальтированную дорогу покрыло снегом, а потом пошел дождь — и получилось это»

«Нашел ягоду клубники, которая выглядит как звезда»

«Это мутация, при которой гены путаются и ягода растет в форме листьев, а не плода. Источник: степень по генетике». © Purple_GMO_Mangos / Reddit

Бонус: редкая разновидность гетерохромии

«Если бы у меня были такие глаза, я бы сделал все, чтобы стать волшебником». © Myomyw / Reddit

Некоторые фотографии вполне могли бы войти в основу сюжетов нового сезона «Секретных материалов». Случалось ли с вами что-то подобное? Удалось объяснить это? Если нет, то расскажите нам, и мы попробуем найти ответ вместе.