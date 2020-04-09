20+ фотографий, которые стали шедеврами благодаря удачному моменту
Как правило, эффектные фотографии получаются благодаря профессиональной технике и долгой подготовке к съемкам. Но иногда шедевром может стать даже снимок, который повезло сделать в удачный момент. Например, как в случае с игуаной или стремительно влетевшей в кадр птицей.
Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать подобные кадры и думаем, что у вас в альбоме тоже есть парочка таких фоток. Кстати, в конце статьи вы узнаете, как обычный голубь спас от штрафа нарушителя ПДД, просто удачно пролетев перед камерой и автомобилем.
«Сделал этот кадр за мгновение до того, как собака „съела“ мыльный пузырь»
«Фотографировал жену и случайно запечатлел дельфина, который выныривает за рыбой»
Тень этой машины похожа на персонажа мультфильма «Тачки»
Удачнее момента и не придумать
Овца просто зевает
Вы тоже видите гигантскую женщину?
Американская горнолыжница Линн Смит во время соревнований по гигантскому слалому в Аспене, 2010 год
«Сфоткал своих кошек, которые, видимо, пытались себя вести как люди»
«Желтая древесница влетела в кадр в тот момент, когда я фотографировал игуану»
«Сестра хотела погладить петуха, но тот был против»
Этот белый морской окунь решил сбежать
«Сфотографировал собаку в тот момент, когда она заметила пролетающую мимо пчелу»
«— Сфотографируй ее.
— Ок, только смотрите, чтобы она не упала в лужу.
2 секунды спустя...»
За мгновение до пронзительного «Мяу-у-у!»
Когда ты просто хочешь сделать селфи с котом
«Моя бабушка фотографировала свой дом и случайно запечатлела погоню лисы за зайцем»
Вор «в маске» крадет пакет
Тот момент, когда ящерица прыгнула на волосы фотографа
«Я фотографировал машину и только потом заметил на снимке птицу»
Почти поймала
Джона Хилл еще не догадывается, что через секунду произойдет катастрофа
Бонус: голубь помог нарушителю ПДД избежать штрафа
Немецкая полиция опубликовала снимок нарушителя скоростного режима, лицо которого закрыл случайно пролетавший голубь. Стражи порядка сочли такое невероятное совпадение неким знаком и решили не штрафовать водителя. Таким образом, пернатый ангел-хранитель сэкономил везунчику € 105.
А у вас есть фотографии, сделанные в нужный и неповторимый момент?