20+ фотографий, которые стали шедеврами благодаря удачному моменту

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Как правило, эффектные фотографии получаются благодаря профессиональной технике и долгой подготовке к съемкам. Но иногда шедевром может стать даже снимок, который повезло сделать в удачный момент. Например, как в случае с игуаной или стремительно влетевшей в кадр птицей.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать подобные кадры и думаем, что у вас в альбоме тоже есть парочка таких фоток. Кстати, в конце статьи вы узнаете, как обычный голубь спас от штрафа нарушителя ПДД, просто удачно пролетев перед камерой и автомобилем.

«Сделал этот кадр за мгновение до того, как собака „съела“ мыльный пузырь»

«Фотографировал жену и случайно запечатлел дельфина, который выныривает за рыбой»

Тень этой машины похожа на персонажа мультфильма «Тачки»

Удачнее момента и не придумать

Овца просто зевает

Вы тоже видите гигантскую женщину?

Американская горнолыжница Линн Смит во время соревнований по гигантскому слалому в Аспене, 2010 год

«Сфоткал своих кошек, которые, видимо, пытались себя вести как люди»

«Желтая древесница влетела в кадр в тот момент, когда я фотографировал игуану»

«Сестра хотела погладить петуха, но тот был против»

Этот белый морской окунь решил сбежать

«Сфотографировал собаку в тот момент, когда она заметила пролетающую мимо пчелу»

«— Сфотографируй ее.

— Ок, только смотрите, чтобы она не упала в лужу.

2 секунды спустя...»

За мгновение до пронзительного «Мяу-у-у!»

Когда ты просто хочешь сделать селфи с котом

«Моя бабушка фотографировала свой дом и случайно запечатлела погоню лисы за зайцем»

Вор «в маске» крадет пакет

Тот момент, когда ящерица прыгнула на волосы фотографа

«Я фотографировал машину и только потом заметил на снимке птицу»

Почти поймала

Джона Хилл еще не догадывается, что через секунду произойдет катастрофа

Бонус: голубь помог нарушителю ПДД избежать штрафа

Немецкая полиция опубликовала снимок нарушителя скоростного режима, лицо которого закрыл случайно пролетавший голубь. Стражи порядка сочли такое невероятное совпадение неким знаком и решили не штрафовать водителя. Таким образом, пернатый ангел-хранитель сэкономил везунчику € 105.