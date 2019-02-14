20+ фотографий, которые расскажут, как выглядит повседневная жизнь в Северной Корее

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9 сентября 1948 года на политической карте мира появилось новое государство — Северная Корея. Во главе его встал 36-летний Ким Ир Сен, который и по сей день носит титул Вечного Президента КНДР и фактически считается ее руководителем — даже несмотря на то, что с момента его смерти прошло 2 десятка лет. И даже сегодня КНДР — одна из самых загадочных стран, притом что в последние годы она стала более открытой для внешнего мира, а во внутренней политике стали происходить пусть и не очень быстрые, но перемены. Впрочем, смотрите сами.

AdMe.ru не станет навязывать вам собственное мнение о Стране утренней свежести и просто предлагает посмотреть на фото, сделанные туристами и теми, кто живет и работает в КНДР. Большая часть снимков была сделана в Пхеньяне, но есть и те, что сделаны за его пределами — там, где живет большая часть 25-миллионного населения страны.

Ночная подсветка отеля «Рюген», 2018 год

Регулировщица, 2019 год

Столичный транспорт, 2018 год

Школьницы, 2017 год

Улица ученых будущего, 2019 год

Боулинг, 2019 год

Женщины продают овощи и фрукты, выращенные на кооперативной ферме, дорога между Пхеньяном и Нампхо, 2018 год

Уличная еда, 2018 год

Школьники со смартфонами, выпущенными в КНДР, 2018 год

Отец и дочь на площади имени Ким Ир Сена, 2018 год

Магазин подарков на одной из станций пхеньянского метрополитена, 2017 год

Общественный транспорт, Чхонджин, 2017 год

Бездомный щенок на одной из улиц Кэсона, 2018 год

Зима в столице, 2018 год

Рыбаки. Чхильбосан, 2018 год

Празднование наступления Нового года по лунному календарю, 2019 год

Лоток с уличной едой, 2019 год

Вечерняя столица, 2019 год

Вид из окна гостиницы «Коре» на ночную столицу, 2018 год

Снежные забавы на площади Ким Ир Сена, 2018 год

Торговый центр, 2018 год. Обратите внимание на монитор

Съемки фильма на киностудии недалеко от Пхеньяна, 2018 год

Косметическая фабрика, 2018 год

Будка, транслирующая мотивационную музыку для рабочих в поле, 2018 год

Годовщина смерти Ким Чен Ира, 2018 год

Грузоперевозки по-северокорейски, 2018 год

Зима в деревне, 2019 год