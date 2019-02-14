20+ фотографий, которые расскажут, как выглядит повседневная жизнь в Северной Корее
9 сентября 1948 года на политической карте мира появилось новое государство — Северная Корея. Во главе его встал 36-летний Ким Ир Сен, который и по сей день носит титул Вечного Президента КНДР и фактически считается ее руководителем — даже несмотря на то, что с момента его смерти прошло 2 десятка лет. И даже сегодня КНДР — одна из самых загадочных стран, притом что в последние годы она стала более открытой для внешнего мира, а во внутренней политике стали происходить пусть и не очень быстрые, но перемены. Впрочем, смотрите сами.
AdMe.ru не станет навязывать вам собственное мнение о Стране утренней свежести и просто предлагает посмотреть на фото, сделанные туристами и теми, кто живет и работает в КНДР. Большая часть снимков была сделана в Пхеньяне, но есть и те, что сделаны за его пределами — там, где живет большая часть 25-миллионного населения страны.
Ночная подсветка отеля «Рюген», 2018 год
Регулировщица, 2019 год
Столичный транспорт, 2018 год
Школьницы, 2017 год
Улица ученых будущего, 2019 год
Боулинг, 2019 год
Женщины продают овощи и фрукты, выращенные на кооперативной ферме, дорога между Пхеньяном и Нампхо, 2018 год
Уличная еда, 2018 год
Школьники со смартфонами, выпущенными в КНДР, 2018 год
Отец и дочь на площади имени Ким Ир Сена, 2018 год
Магазин подарков на одной из станций пхеньянского метрополитена, 2017 год
Общественный транспорт, Чхонджин, 2017 год
Бездомный щенок на одной из улиц Кэсона, 2018 год
Зима в столице, 2018 год
Рыбаки. Чхильбосан, 2018 год
Празднование наступления Нового года по лунному календарю, 2019 год
Лоток с уличной едой, 2019 год
Вечерняя столица, 2019 год
Вид из окна гостиницы «Коре» на ночную столицу, 2018 год
Снежные забавы на площади Ким Ир Сена, 2018 год
Торговый центр, 2018 год. Обратите внимание на монитор
Съемки фильма на киностудии недалеко от Пхеньяна, 2018 год
Косметическая фабрика, 2018 год
Будка, транслирующая мотивационную музыку для рабочих в поле, 2018 год
Годовщина смерти Ким Чен Ира, 2018 год
Грузоперевозки по-северокорейски, 2018 год
Зима в деревне, 2019 год
Фото на превью mattkulesza / instagram