20 фотографий, которые почему-то считаются лучшими в 2017 году
Раз в год проходит конкурс Sony World Photography Awards среди фотографов по всему миру. В нем участвуют профессионалы и просто любители. В 2017 году свои работы прислали мастера из 183 стран мира.
Победителей определят только через месяц, а пока AdMe.ru предлагает вместе посмотреть, какие же работы попали в шорт-листы и претендуют на главный приз.
Спорт (Профессионалы)
Luo Pin Xi, Китай
Портрет (Открытый конкурс)
Alexander Vinogradov, Россия
Дикая природа (Открытый конкурс)
Andreas Hemb, Швеция
Природа (Открытый конкурс)
Masayasu Sakuma, Япония
Архитектура (Открытый конкурс)
Barry Tweed-Rycroft, Великобритания
Путешествия (Открытый конкурс)
Zhu Jianxing, Китай
Портрет (Профессионалы)
George Mayer, Россия
Природа (Открытый конкурс)
Francesco Russo, Италия
Мир природы (Профессионалы)
Ami Vitale, США
Дикая природа (Открытый конкурс)
Nigel Hodson, Великобритания
Мир природы (Профессионалы)
Christian Vizl, Мексика
Движение (Открытый конкурс)
Oktay Subasi, Турция
Концептуальность (Профессионалы)
Gao Peng, Китай
Природа (Открытый конкурс)
Hiroshi Tanita, Япония
Дикая природа (Открытый конкурс)
Fan Chen, Китай
На высоте (Открытый конкурс)
Yong Lin Tan, Малайзия
Природа (Открытый конкурс)
Christina Roemmelt, Германия
Движение (Открытый конкурс)
Camilo Diaz, Колумбия
Архитектура (Открытый конкурс)
Ute Scherhag, Германия
Уличная фотография (Открытый конкурс)
Dina Alfasi, Израиль
Источник World Photography Awards
Фото на превью World Photography Awards