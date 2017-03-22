20 фотографий, которые почему-то считаются лучшими в 2017 году

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Раз в год проходит конкурс Sony World Photography Awards среди фотографов по всему миру. В нем участвуют профессионалы и просто любители. В 2017 году свои работы прислали мастера из 183 стран мира.

Победителей определят только через месяц, а пока AdMe.ru предлагает вместе посмотреть, какие же работы попали в шорт-листы и претендуют на главный приз.