20 фотографий, которые лишний раз доказывают, что нельзя верить всему, что мы видим в соцсетях

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Чтобы заполучить подписчиков, мы всегда стараемся выглядеть лучше в соцсетях. 68 % взрослых людей используют те или иные способы обработки, прежде чем поделиться фотографией в личном сообщении или выложить ее в сеть. Порой эти манипуляции с фото выходят далеко за пределы нашего воображения.

AdMe.ru разыскал 20 закадровых фотографий, которые лишний раз доказывают, что нельзя верить всему, что мы видим в соцсетях.

20. Даже небесным качелям нужна опора

19. Когда не смог поехать к настоящему морю

18. Немного помощи фотографа не помешает

17. Секрет левитации

16. Самый простой способ «приподнять» ребенка

15. Когда понимаешь, как там красиво

14. Когда ты на диете и ночные набеги на холодильник не считаются

13. Такая поддержка нужна нам всем

The only way I could pull these photos off is with a great support system pic.twitter.com/EIlnh88wik — ɢᴀᴠɪɴ ɢᴀʀᴄɪᴀ (@GavinGarcia12) August 8, 2018

12. Даже самые крутые кадры могут быть сняты в самых неожиданных местах

11. Иногда перспектива решает все

10. Как сделать креативный фон для детского фото

9. Нужны облака? Просто вытряхните пару подушек!

8. Если у вас нет студии, всегда можно пойти в магазин

7. Уличное меню годится не только для выбора еды

6. Если нужен идеальный фон, телевизор поможет

5. Как вы выглядите во время чтения vs. Что вы чувствуете во время чтения

4. Не хотите покупать цветы для фотосессии? Лавочка флориста поможет

3. Вселенная ближе, чем вы думаете

2. Когда действительно любишь природу

1. Хотите сиять как звезда? Вам понадобится неоновая краска и лампа черного света

А вы пробовали когда-нибудь вводить в заблуждение своих подписчиков подобными трюками? Покажите, что у вас получилось, в комментариях.