20 фотографий из прошлого, от которых мурашки по коже похлеще, чем от любого фильма ужасов

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Сюжеты самых рейтинговых фильмов ужасов порой тускнеют перед тем, к чему невозможно написать сценарий, — нашей жизнью. Достаточно обратиться к истории, чтобы понять, в насколько разностороннем и порой пугающем мире мы живем. С момента создания первой фотографии прошло почти 200 лет, и за это время техника сделала массу снимков, беспристрастно фиксируя самые разные события. И на этих фотографиях не всегда запечатлены счастливые или радостные моменты.

AdMe.ru хочет напомнить еще раз, что наш мир хрупок. И фотографии в этой подборке тому доказательство.

Маленькие шахтеры после рабочей смены под землей. США, 1911 год

Мужчины стоят в очереди на биржу труда, надеясь получить хоть какую-то работу во время Великой депрессии, 1930 год

Сотрудники концлагеря Освенцим на отдыхе, 1944 год

16-летний немецкий солдат осознает, что его мир рухнул, после того как армия США захватила его базу, 1945 год

30-летний полковник Пол Тиббетс, пилот Enola Gay, машет из своей кабины перед взлетом, 1945 год

Несколько часов спустя бомбардировщик B-29 сбросит первую атомную бомбу на Хиросиму. Пол Тиббетс известен прежде всего тем, что именно он распланировал и осуществил операцию бомбардировки Хиросимы, в результате которой почти сразу же погибло 80 тыс. человек. В одном из интервью Тиббетс заявил, что если бы его поставили в такую ситуацию снова, то он без промедления повторил бы все свои действия еще раз.

Силуэт сидящего на ступеньках человека, ожидавшего открытие банка. Силуэт остался после ядерного взрыва, 1945 год

Последствия Второй мировой войны. Демонстрация самых популярных товаров на витрине магазина. Лондон, 1946 год

Жена шахтера с детьми. Кентукки, 1946 год

Женщина и ее муж со своими 6 детьми и 6 внуками живут в 3-комнатном доме без электричества и водопровода, который они арендуют за $ 6 в месяц.

Табличка с надписью «Вход для цветных» в одном из универмагов Алабамы, 1956 год

Немецкий военнопленный воссоединяется со своей дочерью, которую не видел с тех пор, как ей исполнился год, 1956 год

Знак у входа в зоопарк, на котором написано: «Сегодня в зоопарк не допускаются белые люди», 1959 год

Это означает, что был 1 день в неделю, когда афроамериканцам было разрешено посещать зоопарк.

Темнокожая девочка в сопровождении федеральных маршалов для защиты направляется в свой 1-й класс. Новый Орлеан, 1960 год

Отец выбрасывает из окна 4-летнего сына, чтобы спасти его от пожара, 1961 год

Чтобы спастись от огня, 4-летнего мальчика из Восточной Германии отец выбрасывает из окна в сеть, которую держали пожарные через границу в Западном Берлине.

Жаклин Кеннеди наблюдает, как Линдон Джонсон дает присягу при вступлении в должность президента, 22 ноября 1963 года

Ее костюм испачкан кровью, ведь за несколько часов до этого Жаклин Кеннеди стала свидетелем убийства собственного мужа Джона Кеннеди.

Арестованная 16-летняя девушка, открывшая стрельбу в начальной школе Сан-Диего, 1979 год

В результате стрельбы погибли 2 человека. Свой поступок убийца объяснила тем, что ей просто не нравятся понедельники. Бренду Энн Спенсер приговорили к пожизненному заключению.

Курдские беженцы борются за хлеб во время раздачи гуманитарной помощи на иракско-турецкой границе, 1992 год

Фото со спутника, снятое на следующий день после теракта в Нью-Йорке, 12 сентября 2001 года

Мать и ее ребенок ждут еду в центре экстренного кормления. Нигер, 2005 год

Засуха и саранча уничтожили в Нигере урожай предыдущего года, что привело к голоду почти 3,6 млн человек.

Мужчина спасается от наводнения после урагана «Катрина». США, Новый Орлеан, 2005 год

Вскоре его спасла Служба береговой охраны США. Стоит отметить, что ураган «Катрина» стал самым разрушительным в истории США. Погибли 1 833 человека, а более 100 тыс. семей лишились своих домов.

25-летняя женщина на могиле своего брата, который служил в армии США в Ираке и Афганистане, 2013 год

Чтобы сделать эту статью, нам понадобилось пересмотреть сотни по-настоящему жутких фотографий, но именно эти изображения вызвали у нас целый спектр эмоций. Есть ли в вашей памяти снимки, от которых на глазах проступают слезы?