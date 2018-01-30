Если вы давно не испытывали визуального экстаза, то посмотрите на эти 20 фотографий

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В повседневной жизни так мало ярких красок и красивых пейзажей, в основном — серые приевшиеся виды улиц и офисов. Поэтому наши глаза все время ищут кадры, которые могут доставить визуальное наслаждение.

Для тех, кто устал от скучных видов и хочет насладиться красотой, AdMe.ru подготовил 20 фотографий, подобных глотку свежего воздуха. Смотрим и перезаряжаемся! Обязательно долистайте до конца — там вас ждет идеальная фотография.

«Вчера в Кембридже пошел снег. Моя подруга увидела из окна, как я делаю фотографию, и закричала: „Подожди! Я купила новое пальто, которое нужно обязательно „выгулять“ в снег“ »"

Гипнотически красивая фотография из Южной Африки

Эта фотография выглядит как 2 изображения, совмещенных в фотошопе

Это не картина, это 100 закатов на одной фотографии

Зима в Карелии, Россия

Затмение в штате Орегон, США

«Я уверен, что это мой лучший снимок»

«Это фото из Торонто похоже на кадр из фильма „Бегущий по лезвию 2049“»

«Я сделал эту фотографию в Намибии. Мне кажется, она вполне могла бы стать флагом этой страны»

Крышесносная Исландия

Так выглядит замерзший Ниагарский водопад

«Мой друг прислал мне эту фотографию. Мне кажется, такой вид можно снять лишь раз в жизни»

Фотография движущегося поезда, сделанная с длинной выдержкой

Так выглядит автомобильная пробка в Шотландии

Прекрасные девушки на фоне не менее восхитительной совы

Снег в Токио

Чикаго отражается в озере Мичиган. Фото сделано из окна самолета

«Не знаю, как мне удалось сделать этот снимок. Он нереально крут!»

Кажется, что эта дорога уходит прямо в небо, штат Вайоминг, США

Закат в Египте

Бонус: эти яблоки слишком идеальны для нашего мира. И никакого фотошопа!