20+ фотографий без обработки, хотя глаза уверяют в обратном

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Сегодня мы уже, кажется, слишком привыкли к тому, что даже самая простая фотография не обходится без фотошопа или пары эффектов из инстаграма. Но не каждому снимку нужно все это, чтобы заставить вас с восхищением смотреть на экран, не веря своим глазам.

AdMe.ru подобрал 21 фото, которым не нужна обработка, чтобы поражать уровнем крутости.

Похоже на спецэффекты к фильму? На самом деле в капле воды из крана отразилась разноцветная футболка

Зуб акулы в сравнении с жестяной банкой

Из-за наклона круизного лайнера кажется, что вода нарушает законы гравитации

Суперклей засох и создал почти идеальную копию крышечки

«Сфотографировал фейерверки с размытым фокусом и длинной выдержкой»

Красноглазая квакша устроилась на стекле

Думаете, это фотошоп? На самом деле лошади могут отращивать усы

«Несколько раз вставал в 3 утра, чтобы заснять Млечный Путь так, как хотелось»

Акулы внутри волны

«Попугай моего друга выглядит как игрушка»

Торнадо из огня

Как каменная перчатка

Необычный и даже немного устрашающий оптический эффект

Обработанный кварц, который продается за $ 17 000

Черепаха с необычным рисунком на панцире

«Оставил камеру с длинной выдержкой на ночь включенной, и вот результат»

«Портретный режим при фотографировании убрал стебель этой розы, и кажется, что она парит в воздухе»

Шторм надвигается на Флориду

На выставке бесконечных зеркал

Пузырьки из сливок, сформировавшиеся в кофе

Помыли только одно окошко, а как изменился цвет!

А вам удавалось сделать такой кадр, что казалось, будто фотография уже обработана профессионалом?