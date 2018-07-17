20+ фотографий без обработки, хотя глаза уверяют в обратном
Сегодня мы уже, кажется, слишком привыкли к тому, что даже самая простая фотография не обходится без фотошопа или пары эффектов из инстаграма. Но не каждому снимку нужно все это, чтобы заставить вас с восхищением смотреть на экран, не веря своим глазам.
AdMe.ru подобрал 21 фото, которым не нужна обработка, чтобы поражать уровнем крутости.
Похоже на спецэффекты к фильму? На самом деле в капле воды из крана отразилась разноцветная футболка
Зуб акулы в сравнении с жестяной банкой
Из-за наклона круизного лайнера кажется, что вода нарушает законы гравитации
Суперклей засох и создал почти идеальную копию крышечки
«Сфотографировал фейерверки с размытым фокусом и длинной выдержкой»
Красноглазая квакша устроилась на стекле
Думаете, это фотошоп? На самом деле лошади могут отращивать усы
«Несколько раз вставал в 3 утра, чтобы заснять Млечный Путь так, как хотелось»
Акулы внутри волны
«Попугай моего друга выглядит как игрушка»
Торнадо из огня
Как каменная перчатка
Необычный и даже немного устрашающий оптический эффект
Обработанный кварц, который продается за $ 17 000
Черепаха с необычным рисунком на панцире
«Оставил камеру с длинной выдержкой на ночь включенной, и вот результат»
«Портретный режим при фотографировании убрал стебель этой розы, и кажется, что она парит в воздухе»
Шторм надвигается на Флориду
На выставке бесконечных зеркал
Пузырьки из сливок, сформировавшиеся в кофе
Помыли только одно окошко, а как изменился цвет!
А вам удавалось сделать такой кадр, что казалось, будто фотография уже обработана профессионалом?
Фото на превью Deathman / Pikabu