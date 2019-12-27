Фотограф 12 лет снимал по всему миру заброшенные места, и от этих кадров невозможно оторваться

21 0 35 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Заброшенные сооружения похожи на печальные памятники несбывшимся или неоправданным надеждам. В их строительство люди когда-то вкладывали огромные силы и средства, а сейчас эти конструкции тихо гниют и разваливаются, забытые всеми. Они больше не функционируют, но у них все еще есть своя эстетика и очарование. Фотограф Александр Сухарев опубликовал в своем твиттере подборку наиболее впечатляющих кадров заброшенных зданий и сооружений, снятых им за 12 лет.

Редакция AdMe.ru обожает все красивое, пусть даже заброшенное и грустное, и мы надеемся, что вам тоже понравятся эти фотографии и истории, которые за ними стоят.

Кладбище машин на границе Норвегии и Швеции. Коллекционер умер, и его хобби с ним

Корпуса площадки «Энергия» — «Буран». Космодром Байконур, Казахстан

Цех по испытанию торпед. Стоит в 3 км от берега. Каспийск, Дагестан

Замок-госпиталь, Германия

Дом культуры в Нижнем Новгороде. Конец театрального сезона

Тренировочный стенд подводников в заброшенной церкви Санкт-Петербурга. 50-метровая труба прямо в храме

Безэховая камера Научно-исследовательского института дальней радиосвязи в Москве

Церковь в Тверской области

Авиационное училище

Недостроенный ускоритель в Подмосковье. 21 км в форме кольца на глубине 60 м

Пионерский лагерь «Сказка» в Подмосковье. Он принадлежал типографии, и строители изощрялись как могли

Здания завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. Крутейшее архитектурное место

Бассейн на территории колхоза. Что он там такой красивый забыл, так и осталось загадкой

Район городка Балестрино в Италии. Он расположен на склоне и частично сполз

Торговый комплекс в Бангкоке. На 1-м этаже плавают рыбы, и эскалаторы спускаются прямо в воду

Стадион Silverdome на 80 000 человек. К сожалению, недавно его взорвали

Кладбище вертолетов под Санкт-Петербургом

Дом художника в Дании. Это здание, наверное, есть во всех подборках заброшенных строений мира

Дом Руссова в Одессе. В подвале этого здания окрестные продавцы шаурмы хранили мясо

Атомный маяк «Анива» на острове Сахалин. Одно из самых невероятных и крутых мест, куда я так давно стремился

Дом недалеко от Брюсселя. В принципе, здесь можно пожить

Церковь. Здесь снимали фильм «Трансформеры»

Вагон «Восточного экспресса» недалеко от Брюсселя. Даже в заброшенном виде выглядит очень и очень дорого

Грязевые купальни на Кубе

Церковь с призраками, Чехия

Бухта военных кораблей на острове Русский, Владивосток

Мы спросили Александра, как он сам относится к судьбам сооружений, показанных на фотографиях. Вот что он ответил: «Вообще это, конечно, грустно. Ведь каждое из этих мест — это большая история, оно было дорого людям, которые имели к нему отношение. И после посещения каждого из таких мест ты читаешь его историю и узнаешь новое. У нас с ними взаимно: я рассказываю о них миру, они рассказывают мне о мире, большом и интересном».

А вы хотели бы увидеть какое-нибудь из этих мест собственными глазами или предпочитаете не посещать заброшенные сооружения?