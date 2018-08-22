20 фото в жанре фэнтези, после которых вы по-новому взглянете на русские сказки

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Фотохудожник из Перми Мария Липина создает настоящие сказочные шедевры — девушки в ее работах превращаются в принцесс, лесных нимф и даже кикимор. Но главная фишка автора — это создание образов из русского фольклора.

Порой Мария и ее модели преодолевают немалые расстояния по дикой местности в поисках удачных декораций к фото. Например, чтобы создать образ Хозяйки Медной горы, девушкам пришлось идти пешком несколько километров, причем часть пути составлял подъем на крутую гору. Зато результатом стала настоящая сказка — ее вы можете увидеть на предпоследнем фото.