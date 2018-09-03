20+ фото, которые разнесут в пух и прах ваши представления об обычных вещах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нас уже не удивляют детализированные фото из космоса, а экзотические растения с другого конца земли можно с легкостью найти, например, в Istagram. Но спорим, что вы не видели эмбрион летучей мыши, вряд ли узнаете человеческий волос или хоботок бабочки на фото из-под микроскопа и не знали, как именно наносятся рисунки на посуду.

Эти и другие необычные стороны привычных вещей и явлений мы в AdMe.ru собрали для вас в подборке из 22 фото и гифок.

22. «Зеленый цвет на светофоре получается при комбинации голубой и желтой линз»

21. Темный и русый волос под микроскопом

20. «Сходил на выставку DreamWorks. Так выглядел один из первых набросков Шрека»

19. Человеческая рука против медвежьей лапы

18. «А вы видели, как зевают обычные хомячки?»

17. Кальмары далеко не всегда маленькие

16. Как и ракушки

15. Это не спецэффекты к космическому фильму, а роса на травинке

14. Детеныши выдр

13. Так выглядит мангал изнутри

12. Это бесформенное нечто на дереве — гнездо ткачей. Каждая птица делает себе небольшое гнездышко, а получается такое огромное жилище

11. Так делают принты на тарелках

10. А вы бы узнали по фото, что это летучая мышь? Так выглядит эмбрион

9. Вот что будет, если разбить яйцо под водой

8. Вот какие у пирамид Гизы размеры и фактура

7. «У павлинов прекрасны не только хвост, но и крылья, но заметить это можно только во время их полета»

6. Так выглядит работа FaceID на iPhone

5. Несколько раскрытых ракушек соединились вместе

4. Детеныш верблюда в трехдневном возрасте

3. Хоботок бабочки под микроскопом

2. Графитовые стержни до того, как попасть в карандаши

1. То, что вы видите, закрыв глаза, в увеличенном виде