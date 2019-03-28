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Определение «хафу» обозначает людей, у которых один родитель — японец, а второй принадлежит к другой нации. Это слово появилось и стало популярным в 1970-е годы. Полукровок в Японии также иногда называют «дабуру», что значит «двойной», или «носитель двух культур». Так или иначе, люди, являющиеся наполовину японцами, обладают контрастной внешностью. В ней отражается переплетение культур и этнических особенностей, что делает хафу невероятно привлекательными.