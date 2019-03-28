20+ фото, которые раскрывают всю красоту хафу — людей с полуяпонским происхождением
Определение «хафу» обозначает людей, у которых один родитель — японец, а второй принадлежит к другой нации. Это слово появилось и стало популярным в 1970-е годы. Полукровок в Японии также иногда называют «дабуру», что значит «двойной», или «носитель двух культур». Так или иначе, люди, являющиеся наполовину японцами, обладают контрастной внешностью. В ней отражается переплетение культур и этнических особенностей, что делает хафу невероятно привлекательными.
Мы в AdMe.ru восхитились счастливчиками, которым повезло обладать такой притягательной наружностью, и спешим показать вам фотографии из их инстаграма.
Австралия + Япония
США + Япония
Россия + Япония
Испания + Япония
Англия + Япония
Германия + Япония
Италия + Япония
Замбия + Япония
США + Япония
Италия + Япония
Индия + Япония
Камерун + Япония
Франция + Япония
Норвегия + Япония
Колумбия + Япония
ЮАР + Япония
Гуам + Япония
Германия + Япония
США + Япония
Италия + Япония
Бразилия + Япония
Филиппины + Япония
Замбия + Япония
Германия + Япония
Бонус: как вы думаете, к какой нации может принадлежать второй родитель этой девушки?
Фото на превью nomurushka / instagram