20+ фото, которые раскрывают всю красоту хафу — людей с полуяпонским происхождением

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Определение «хафу» обозначает людей, у которых один родитель — японец, а второй принадлежит к другой нации. Это слово появилось и стало популярным в 1970-е годы. Полукровок в Японии также иногда называют «дабуру», что значит «двойной», или «носитель двух культур». Так или иначе, люди, являющиеся наполовину японцами, обладают контрастной внешностью. В ней отражается переплетение культур и этнических особенностей, что делает хафу невероятно привлекательными.

Мы в AdMe.ru восхитились счастливчиками, которым повезло обладать такой притягательной наружностью, и спешим показать вам фотографии из их инстаграма.

Австралия + Япония

США + Япония

Россия + Япония

Испания + Япония

Англия + Япония

Германия + Япония

Италия + Япония

Замбия + Япония

США + Япония

Италия + Япония

Индия + Япония

Камерун + Япония

Франция + Япония

Норвегия + Япония

Колумбия + Япония

ЮАР + Япония

Гуам + Япония

Германия + Япония

США + Япония

Италия + Япония

Бразилия + Япония

Филиппины + Япония

Замбия + Япония

Германия + Япония

Бонус: как вы думаете, к какой нации может принадлежать второй родитель этой девушки?

Фото на превью nomurushka / instagram

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