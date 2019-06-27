20+ фото, которые показывают всю красоту редких народов мира

31 3

31

9.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мир огромен и разнообразен. И в его различных уголках можно встретить небольшие самобытные народы. Количество их представителей не слишком велико. Например, долганов в России насчитывается всего около 7 800 человек, а удэгейцев осталось и вовсе полторы тысячи. Однако каждый из них по-своему красив и уникален.

AdMe.ru всеми руками за разнообразие культур. Мы восхищаемся красотой и очарованием людей различных народностей. И хотим показать вам фото мужчин и женщин тех народов, о которых слышал не каждый.

1. Папуасы — коренное население Новой Гвинеи

2. Цаатаны — тюркоязычный народ Монголии

3. Эвены — сибирский тунгусо-маньчжурский народ, который живет в основном на востоке России, больше всего в Республике Саха

4. Эвенки (тунгусы) — народ, который населяет почти всю Восточную Сибирь. Эвены и эвенки — родственные народы

5. Боди — племя из Эфиопии, в котором выбирают самого толстого мужчину и чествуют его как героя и первого красавца

6. Ульчи — народ на Дальнем Востоке, который живет в нижнем течении Амура

7. Ишили — народ группы майя, живущий в Гватемале

8. Удэгейцы — один из коренных народов Дальнего Востока

9. Афар — полукочевой народ кушитской группы, живущий в Восточной Африке

10. Орочоны — народ Северного Китая

11. Ненцы — народ России, представители которого живут на побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра

12. Цутухили — индейский народ группы майя в Гватемале

13. Долганы — коренное население Таймыра

А какие народы проживают в вашей местности?