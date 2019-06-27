20+ фото, которые показывают всю красоту редких народов мира
Мир огромен и разнообразен. И в его различных уголках можно встретить небольшие самобытные народы. Количество их представителей не слишком велико. Например, долганов в России насчитывается всего около 7 800 человек, а удэгейцев осталось и вовсе полторы тысячи. Однако каждый из них по-своему красив и уникален.
AdMe.ru всеми руками за разнообразие культур. Мы восхищаемся красотой и очарованием людей различных народностей. И хотим показать вам фото мужчин и женщин тех народов, о которых слышал не каждый.
1. Папуасы — коренное население Новой Гвинеи
2. Цаатаны — тюркоязычный народ Монголии
3. Эвены — сибирский тунгусо-маньчжурский народ, который живет в основном на востоке России, больше всего в Республике Саха
4. Эвенки (тунгусы) — народ, который населяет почти всю Восточную Сибирь. Эвены и эвенки — родственные народы
5. Боди — племя из Эфиопии, в котором выбирают самого толстого мужчину и чествуют его как героя и первого красавца
6. Ульчи — народ на Дальнем Востоке, который живет в нижнем течении Амура
7. Ишили — народ группы майя, живущий в Гватемале
8. Удэгейцы — один из коренных народов Дальнего Востока
9. Афар — полукочевой народ кушитской группы, живущий в Восточной Африке
10. Орочоны — народ Северного Китая
11. Ненцы — народ России, представители которого живут на побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра
12. Цутухили — индейский народ группы майя в Гватемале
13. Долганы — коренное население Таймыра
А какие народы проживают в вашей местности?
Фото на превью photo.b_w / instagram