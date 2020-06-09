20+ фото, которые доказывают, что в привычных вещах и предметах прячется целая Вселенная

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Знакомые вещи, увеличенные во много раз, моментально теряют привычные очертания, растения становятся экзотическими, а насекомые — монстрами с другой планеты.

Мы в AdMe.ru уже просмотрели снимки из волшебного макромира, открывающие невидимую глазу красоту. Предлагаем и вам взглянуть на то, как в обычных вещах может скрываться целая неизведанная Вселенная.

Преломление леса в капле воды

«Люблю делать макрофото привычных вещей. Вот вафля»

Соль и перец

Глаз мухи

«Колючая проволока на нашем дворе»

«Прежде мне не удавалось снять бабочку при большом увеличении, ведь они так быстро двигаются. Но в этот раз мне повезло»

Муравей с песчинкой

Клубника

Капля чернил из шариковой ручки

«Попытался снять лайм как можно ближе»

Песок под микроскопом

Целый мир внутри бутылки

Фотография идеальной снежинки

Так выглядит павлинье перо

Думаете, это рождение планеты? Нет, просто макрофотография, на которой запечатлен момент смешивания краски и масла

Это клетки травы. И да, они улыбаются

Кожа акулы под микроскопом

А это макрофотография кожи ящерицы

Красота одуванчика

Капля воды на кончике фломастера

Игра с огнем

«Вчера была знатная фотоохота!»

«Я сделал макрофотографию мыльного пузыря»

Маленький друг фотографа

Cвежесть летнего утра

Какие вещи открылись для вас с новой стороны?