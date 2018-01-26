20 фишек, о которых стоит узнать, прежде чем нажать на кнопку фотоаппарата
Если порой вы думаете, что совсем не умеете фотографировать, скорее всего, вам не хватает знания нескольких простых приемов. Освойте их, и вам не придется больше произносить: «Ну, в жизни это выглядело круче», когда вы будете показывать фото близким.
AdMe.ru собрал советы, которые помогут поднять качество ваших снимков на новый уровень.
- Начнем с самого распространенного жанра — фото «я на фоне того, я на фоне сего». Он всем ужасно надоел, но, когда хочется фотку на память, в голову ничего лучше не приходит. Бороться с этим можно так: фотографируя друга с неким зданием или красивым кустом, отдайте приоритет другу, а объект пусть будет просто фоном. Либо наоборот: запечатлите объект, а неподалеку — маленький силуэт друга. Пытаясь ухватить и то и то, вы создадите эффект, будто вашего друга вклеили в фотошопе.
- Без истории снимки пусты, поэтому придумайте ее и расскажите с помощью фото. Вместо того чтобы стоять на фоне парка с выражением лица «что я тут забыл», пусть ваша модель присядет на скамейку и изобразит воодушевление или легкую задумчивость.
- Стеснение — враг хорошего кадра. Пусть фотографируемый улыбается, гримасничает, да хоть что-то делает в кадре! Фото должно быть живым. Можно создать иллюзию, что человек не ждал, что его сфотографируют. Некоторые думают, что слишком круты, чтобы кривляться ради фото, ну и зря: посмотрите, насколько живой получилась девушка на фото выше.
- Некий предмет в руках помогает выглядеть в кадре естественно и создать историю. Пусть ваша модель дует на одуванчик, рисует на песке или держит рюкзак за лямку.
- В позе должно быть поменьше прямых линий — было бы отлично, если бы ваш друг скрестил ноги или согнул руки.
- А еще люди на фото получаются лучше, когда они сидят, потому что сидя мы расслабляемся.
- Есть еще совсем немного незыблемых правил, чтобы сфотографировать человека если не как великий портретист, то хотя бы в пределах нормы: раз уж вызвались кого-то заснять, не обрезайте ему голову и другие части тела. В случае если вам нужно уместить человека не полностью, главное — не кадрировать по суставам. Посмотрите на 3 фотографии выше — первый снимок вызывает чувство дисгармонии, а другие два — нет. То же относится и к суставам рук.
- Оставьте свободное пространство вокруг человека, не зажимайте его. Если ваша модель, к примеру, смотрит вправо или показывает туда рукой, оставьте с этой стороны еще больше пространства.
- Встроенная вспышка обычно не помогает, а только мешает делать крутые кадры (сами вспомните эти плоские пересвеченные лица с красными глазами), поэтому лучше не пользуйтесь ей вообще. То же относится и к вспышке в зеркальных фотоаппаратах. Чтобы использовать ее умеючи, как правило, надо быть фотографом (настоящим), смиритесь с этим.
- На фото должно быть что-то главное, то, ради чего оно и делается. К примеру, на верхнем фото непонятно, что человек фотографировал. И парк — это не ответ, можно фотографировать дерево, синагогу на заснеженной улице, соседа, который вышел покурить, игру света. На нижнем фото мы видим, что тут фотографировали человека.
- Вообще, если вы снимаете природу или город, советуем добавлять в кадр людей, они придают живости. Еще хороший вариант — фотографировать местных. Но как это сделать, если вы стесняетесь спрашивать разрешения? Попробуйте поставить друга рядом с местными и притворитесь, что фотографируете его. Либо сделайте вид, что слушаете музыку в наушниках, а сами снимайте на мобильник.
- Спору нет, удачные фото можно получить вне зависимости от времени суток, но есть часы, которые повышают вероятность классного снимка в разы. Фотографы называют их «голубой час» и «золотой час».
- Голубой час — это час до рассвета и час после заката. Время, когда фонари вот-вот выключат или вот-вот включат. Человеческий глаз не видит в этом освещении ничего необычного — просто блеклые сумерки. Но фотокамера видит все несколько иначе — снимки получатся нежного голубовато-синего оттенка.
- Золотой час — это час после рассвета и час до заката. Солнце в это время находится низко над горизонтом и как бы наносит позолоту на все вокруг. Такой мягкий свет способен преобразить любую, даже самую заурядную улицу, что уж говорить про действительно красивые места. Да и портрет в таком свете будет смотреться круче.
- Фотографы сейчас поднимут нас на смех за то, что мы даем такой очевидный совет, но мы его все же дадим. Фото ночного города часто получаются смазанными, а дело вот в чем: чтобы сделать снимок, фотоаппарат должен получить определенную «дозу» света за долю секунды. Вечером света мало и фотоаппарату требуется больше времени, чтобы «получить свое». Поэтому, снимая вечером, зафиксируйте фотоаппарат, поставьте на что-то, прислонитесь к стене и скажите вашей модели, чтобы не двигалась дольше, чем обычно.
- Есть такой известный совет — не фотографировать против солнца. Смело нарушайте это правило, и результат вас удивит. Фотографы знают про силу контрового света — света, который находится позади модели. Он словно обрисовывает человека светлым ореолом, дает интересные блики и создает ощущение воздушности. Кстати, использовать контровый свет можно при съемке чего угодно.
- Присмотритесь к лужам, с их помощью можно создавать интересные кадры с отражениями архитектуры и природы. Не бойтесь присесть на корточки и поднести камеру вплотную к воде. Если у вас есть поворотный дисплей — вам повезло.
- Вообще, экспериментируйте с верхними и нижними точками съемки, их не стоит недооценивать. Они могут здорово разнообразить ваши творения.
- Иногда все, что надо сделать для классного кадра, — просто подождать. Подождать, пока туристы покинут кадр или пока проедет яркий трамвай. Не бойтесь потратить время на поиск кадра и идеи, это правда того стоит.
- В погоне за яркими фотографиями мы накладываем различные фильтры, но часто они смотрятся искусственно. Для эффекта реалистичности не забудьте свериться по белому цвету — он должен остаться белым. Например, цвет зебры на перекрестке или цвет снега.
- Не пренебрегайте скачиванием фоторедакторов, они действительно способны сделать фото интереснее. Если Photoshop всегда казался вам сложноватым, попробуйте Adobe Lightroom — он заточен под быстрое редактирование фото, и работать с ним интуитивно просто, за что его и ценят миллионы фотографов по всей земле. Для любителей мобильной фотографии рекомендуем приложения VSCO и Snapseed.
- Есть еще такой совет: когда вы отредактировали фото и готовы его сохранить, уменьшите интенсивность всех эффектов примерно на треть. Это опять же сделает ваши фото более естественными.
Вот напоследок 2 фото одного и того же места в Норвегии. Чем нижнее фото отличается от верхнего? Было бы странно думать, что только ценой камеры. Во-первых, фотограф походил какое-то время вокруг и нашел интересный ракурс: в кадр попали и далекие горы, и скала поближе, и рыбацкие домики. Притом снимал он все же именно скалу, а все остальное служило либо фоном, либо обрамлением. Он дождался времени, когда солнце эффектно подсветило объект съемки. А завершил он процесс тем, что добавил своему творению яркости и цветности уже во время постобработки.
Ну все, теперь дело за практикой, и чем ее больше, тем больше удачных фото.
Фото на превью vladacanon/depositphotos, TTstudio/depositphotos