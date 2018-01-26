20 фишек, о которых стоит узнать, прежде чем нажать на кнопку фотоаппарата

Если порой вы думаете, что совсем не умеете фотографировать, скорее всего, вам не хватает знания нескольких простых приемов. Освойте их, и вам не придется больше произносить: «Ну, в жизни это выглядело круче», когда вы будете показывать фото близким.

AdMe.ru собрал советы, которые помогут поднять качество ваших снимков на новый уровень.

  1. Начнем с самого распространенного жанра — фото «я на фоне того, я на фоне сего». Он всем ужасно надоел, но, когда хочется фотку на память, в голову ничего лучше не приходит. Бороться с этим можно так: фотографируя друга с неким зданием или красивым кустом, отдайте приоритет другу, а объект пусть будет просто фоном. Либо наоборот: запечатлите объект, а неподалеку — маленький силуэт друга. Пытаясь ухватить и то и то, вы создадите эффект, будто вашего друга вклеили в фотошопе.
  2. Без истории снимки пусты, поэтому придумайте ее и расскажите с помощью фото. Вместо того чтобы стоять на фоне парка с выражением лица «что я тут забыл», пусть ваша модель присядет на скамейку и изобразит воодушевление или легкую задумчивость.
  3. Стеснение — враг хорошего кадра. Пусть фотографируемый улыбается, гримасничает, да хоть что-то делает в кадре! Фото должно быть живым. Можно создать иллюзию, что человек не ждал, что его сфотографируют. Некоторые думают, что слишком круты, чтобы кривляться ради фото, ну и зря: посмотрите, насколько живой получилась девушка на фото выше.
  4. Некий предмет в руках помогает выглядеть в кадре естественно и создать историю. Пусть ваша модель дует на одуванчик, рисует на песке или держит рюкзак за лямку.
  5. В позе должно быть поменьше прямых линий — было бы отлично, если бы ваш друг скрестил ноги или согнул руки.
  6. А еще люди на фото получаются лучше, когда они сидят, потому что сидя мы расслабляемся.
  1. Есть еще совсем немного незыблемых правил, чтобы сфотографировать человека если не как великий портретист, то хотя бы в пределах нормы: раз уж вызвались кого-то заснять, не обрезайте ему голову и другие части тела. В случае если вам нужно уместить человека не полностью, главное — не кадрировать по суставам. Посмотрите на 3 фотографии выше — первый снимок вызывает чувство дисгармонии, а другие два — нет. То же относится и к суставам рук.
  2. Оставьте свободное пространство вокруг человека, не зажимайте его. Если ваша модель, к примеру, смотрит вправо или показывает туда рукой, оставьте с этой стороны еще больше пространства.
  3. Встроенная вспышка обычно не помогает, а только мешает делать крутые кадры (сами вспомните эти плоские пересвеченные лица с красными глазами), поэтому лучше не пользуйтесь ей вообще. То же относится и к вспышке в зеркальных фотоаппаратах. Чтобы использовать ее умеючи, как правило, надо быть фотографом (настоящим), смиритесь с этим.
  1. На фото должно быть что-то главное, то, ради чего оно и делается. К примеру, на верхнем фото непонятно, что человек фотографировал. И парк — это не ответ, можно фотографировать дерево, синагогу на заснеженной улице, соседа, который вышел покурить, игру света. На нижнем фото мы видим, что тут фотографировали человека.
  2. Вообще, если вы снимаете природу или город, советуем добавлять в кадр людей, они придают живости. Еще хороший вариант — фотографировать местных. Но как это сделать, если вы стесняетесь спрашивать разрешения? Попробуйте поставить друга рядом с местными и притворитесь, что фотографируете его. Либо сделайте вид, что слушаете музыку в наушниках, а сами снимайте на мобильник.
  1. Спору нет, удачные фото можно получить вне зависимости от времени суток, но есть часы, которые повышают вероятность классного снимка в разы. Фотографы называют их «голубой час» и «золотой час».
  • Голубой час — это час до рассвета и час после заката. Время, когда фонари вот-вот выключат или вот-вот включат. Человеческий глаз не видит в этом освещении ничего необычного — просто блеклые сумерки. Но фотокамера видит все несколько иначе — снимки получатся нежного голубовато-синего оттенка.
  • Золотой час — это час после рассвета и час до заката. Солнце в это время находится низко над горизонтом и как бы наносит позолоту на все вокруг. Такой мягкий свет способен преобразить любую, даже самую заурядную улицу, что уж говорить про действительно красивые места. Да и портрет в таком свете будет смотреться круче.
  1. Фотографы сейчас поднимут нас на смех за то, что мы даем такой очевидный совет, но мы его все же дадим. Фото ночного города часто получаются смазанными, а дело вот в чем: чтобы сделать снимок, фотоаппарат должен получить определенную «дозу» света за долю секунды. Вечером света мало и фотоаппарату требуется больше времени, чтобы «получить свое». Поэтому, снимая вечером, зафиксируйте фотоаппарат, поставьте на что-то, прислонитесь к стене и скажите вашей модели, чтобы не двигалась дольше, чем обычно.
  1. Есть такой известный совет — не фотографировать против солнца. Смело нарушайте это правило, и результат вас удивит. Фотографы знают про силу контрового света — света, который находится позади модели. Он словно обрисовывает человека светлым ореолом, дает интересные блики и создает ощущение воздушности. Кстати, использовать контровый свет можно при съемке чего угодно.
  2. Присмотритесь к лужам, с их помощью можно создавать интересные кадры с отражениями архитектуры и природы. Не бойтесь присесть на корточки и поднести камеру вплотную к воде. Если у вас есть поворотный дисплей — вам повезло.
  3. Вообще, экспериментируйте с верхними и нижними точками съемки, их не стоит недооценивать. Они могут здорово разнообразить ваши творения.
  4. Иногда все, что надо сделать для классного кадра, — просто подождать. Подождать, пока туристы покинут кадр или пока проедет яркий трамвай. Не бойтесь потратить время на поиск кадра и идеи, это правда того стоит.
  1. В погоне за яркими фотографиями мы накладываем различные фильтры, но часто они смотрятся искусственно. Для эффекта реалистичности не забудьте свериться по белому цвету — он должен остаться белым. Например, цвет зебры на перекрестке или цвет снега.
  2. Не пренебрегайте скачиванием фоторедакторов, они действительно способны сделать фото интереснее. Если Photoshop всегда казался вам сложноватым, попробуйте Adobe Lightroom — он заточен под быстрое редактирование фото, и работать с ним интуитивно просто, за что его и ценят миллионы фотографов по всей земле. Для любителей мобильной фотографии рекомендуем приложения VSCO и Snapseed.
  3. Есть еще такой совет: когда вы отредактировали фото и готовы его сохранить, уменьшите интенсивность всех эффектов примерно на треть. Это опять же сделает ваши фото более естественными.

Вот напоследок 2 фото одного и того же места в Норвегии. Чем нижнее фото отличается от верхнего? Было бы странно думать, что только ценой камеры. Во-первых, фотограф походил какое-то время вокруг и нашел интересный ракурс: в кадр попали и далекие горы, и скала поближе, и рыбацкие домики. Притом снимал он все же именно скалу, а все остальное служило либо фоном, либо обрамлением. Он дождался времени, когда солнце эффектно подсветило объект съемки. А завершил он процесс тем, что добавил своему творению яркости и цветности уже во время постобработки.

Ну все, теперь дело за практикой, и чем ее больше, тем больше удачных фото.

Фото на превью vladacanon/depositphotos, TTstudio/depositphotos

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2 Комментарии
  • 26 января 2018
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