20 фишек, о которых стоит узнать, прежде чем нажать на кнопку фотоаппарата

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Если порой вы думаете, что совсем не умеете фотографировать, скорее всего, вам не хватает знания нескольких простых приемов. Освойте их, и вам не придется больше произносить: «Ну, в жизни это выглядело круче», когда вы будете показывать фото близким.

Вот напоследок 2 фото одного и того же места в Норвегии. Чем нижнее фото отличается от верхнего? Было бы странно думать, что только ценой камеры. Во-первых, фотограф походил какое-то время вокруг и нашел интересный ракурс: в кадр попали и далекие горы, и скала поближе, и рыбацкие домики. Притом снимал он все же именно скалу, а все остальное служило либо фоном, либо обрамлением. Он дождался времени, когда солнце эффектно подсветило объект съемки. А завершил он процесс тем, что добавил своему творению яркости и цветности уже во время постобработки.

Ну все, теперь дело за практикой, и чем ее больше, тем больше удачных фото.