25+ известных всем мест, в которых фотограф увидел гораздо больше, чем замечают обычные туристы

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Рич Маккор из Великобритании много путешествует и ловко преображает известные туристические достопримечательности, наполняя фото знакомых всем памятников архитектуры и природных ландшафтов новым смыслом. Идея таких оригинальных снимков пришла в голову художнику, когда он устал смотреть на привычные селфи и стандартные позы путешественников на фоне объектов культурного наследия. Рич решил найти новый и достаточно легкий способ делать оригинальные фото для социальных сетей, чтобы не затеряться в миллионах обычных снимков.