25+ известных всем мест, в которых фотограф увидел гораздо больше, чем замечают обычные туристы

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Рич Маккор из Великобритании много путешествует и ловко преображает известные туристические достопримечательности, наполняя фото знакомых всем памятников архитектуры и природных ландшафтов новым смыслом. Идея таких оригинальных снимков пришла в голову художнику, когда он устал смотреть на привычные селфи и стандартные позы путешественников на фоне объектов культурного наследия. Рич решил найти новый и достаточно легкий способ делать оригинальные фото для социальных сетей, чтобы не затеряться в миллионах обычных снимков.

Мы в AdMe.ru вдохновились креативным подходом британского художника и теперь точно возьмем с собой в ближайшее путешествие маникюрные ножницы и цветной картон.

1. Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро

2. Пизанская башня, Пиза

3. Лувр и Триумфальная арка, Париж

4. Эйфелева башня, Париж

5. Колизей, Рим

6. Площадь Свободы, Тулон

7. Тауэрский мост и мост «Миллениум», Лондон

8. Башня Елизаветы и колесо обозрения, Лондон

9. Небоскреб «Осколок стекла», Лондон

10. Мост Альберта, Лондон

11. Моаи, остров Пасхи

12. Корейский колокол дружбы, Лос-Анджелес

13. Статуя Свободы и Радужный мост, Токио

14. Бурдж-Халифа и башня Кайан, Дубай

15. Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк

16. «Трансамерика», Сан-Франциско

17. Мост «Золотые Ворота», Сан-Франциско

18. Телебашня и Рейхстаг, Берлин

19. Музей современного искусства, Лос-Анджелес

20. Замок Иф, Марсель

21. Маттерхорн, Церматт

22. Лазурное окно, Гоцо

А как вы фотографируетесь на фоне достопримечательностей? Поделитесь с нами своими оригинальными идеями или фотографиями.

Фото на превью paperboyo / instagram, paperboyo / instagram

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