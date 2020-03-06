25+ известных всем мест, в которых фотограф увидел гораздо больше, чем замечают обычные туристы
Рич Маккор из Великобритании много путешествует и ловко преображает известные туристические достопримечательности, наполняя фото знакомых всем памятников архитектуры и природных ландшафтов новым смыслом. Идея таких оригинальных снимков пришла в голову художнику, когда он устал смотреть на привычные селфи и стандартные позы путешественников на фоне объектов культурного наследия. Рич решил найти новый и достаточно легкий способ делать оригинальные фото для социальных сетей, чтобы не затеряться в миллионах обычных снимков.
Мы в AdMe.ru вдохновились креативным подходом британского художника и теперь точно возьмем с собой в ближайшее путешествие маникюрные ножницы и цветной картон.
1. Статуя Христа-Искупителя, Рио-де-Жанейро
2. Пизанская башня, Пиза
3. Лувр и Триумфальная арка, Париж
4. Эйфелева башня, Париж
5. Колизей, Рим
6. Площадь Свободы, Тулон
7. Тауэрский мост и мост «Миллениум», Лондон
8. Башня Елизаветы и колесо обозрения, Лондон
9. Небоскреб «Осколок стекла», Лондон
10. Мост Альберта, Лондон
11. Моаи, остров Пасхи
12. Корейский колокол дружбы, Лос-Анджелес
13. Статуя Свободы и Радужный мост, Токио
14. Бурдж-Халифа и башня Кайан, Дубай
15. Эмпайр-стейт-билдинг, Нью-Йорк
16. «Трансамерика», Сан-Франциско
17. Мост «Золотые Ворота», Сан-Франциско
18. Телебашня и Рейхстаг, Берлин
19. Музей современного искусства, Лос-Анджелес
20. Замок Иф, Марсель
21. Маттерхорн, Церматт
22. Лазурное окно, Гоцо
А как вы фотографируетесь на фоне достопримечательностей? Поделитесь с нами своими оригинальными идеями или фотографиями.
Фото на превью paperboyo / instagram, paperboyo / instagram