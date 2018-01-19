20+ доказательств того, что природа сама себе фотошоп

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Природа — это, как известно, лучший художник. Правда, в будничной суете мы не всегда замечаем ее удивительные творения. AdMe.ru собрал для вас фотографии, еще раз напоминающие о том, насколько прекрасен и полон неожиданностей окружающий нас мир.

Выглядит так, будто это две разные фотографии

Замерзший Ниагарский водопад

«Каждый год мой отец ждет день, когда солнце встанет так, чтобы его лучи отразились на рельсах. Сегодня этот день настал»

Фото солнечного затмения 21 августа 2017 года с выдержкой

Желтый взрыв

Речной монстр

Грот в Австралии, который по форме напоминает саму Австралию

Небо разделилось на темную и светлую половины

Цветение вишни в Германии

Иней на стекле выглядит как картина

На этом снимке удачно совпало все

Вот так выглядит Гранд-Каньон, когда его освещает только молния

«Снежное дерево» на земле

Лавандовое поле рядом с полем пшеницы

Замерзший Ниагарский водопад на закате

Так выглядит цветущая мимоза

Жгучий закат

В одном окне еще осень, а в другом уже зима

Закат в ледяной пещере

Река слева, озеро справа

Радужный купол в небе над Мельбурном

Камень выглядит как кусок бекона

Застывшая лава похожа на людей, которых утягивает в бездну

Осень в Висконсине

Закат над египетскими пирамидами

Гармония

«Космическая» петуния

Облако над Португалией, которое люди назвали «Рука Бога»

Ромашковое поле

Дерево, в которое ударила молния

Радуги в национальном парке «Арчес»

Лес, разделенный дорогой

Это фото сделано на обычный мобильный телефон

А что вы видите за окном прямо сейчас?