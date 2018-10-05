20+ доказательств того, что осень — самый искусный художник на свете
Осень — всегда разная, пестрая и непредсказуемая. В каждой части Земли эта пора выглядит по-своему. Тихая и глубокая в Норвегии, яркая и противоречивая на Урале, внезапная — в Хакасии. Но каждой из них чертовски идет теплый плед, книга и, конечно, «блюдо» из нашего бонуса.
AdMe.ru собрал фотофакты, которые убедят вас в том, что природа осенью умеет творить настоящие чудеса.
1. Осень — это вторая весна
2. Золотистый ковер
3. Осень в Норвегии
4. Дорога в США
5. «Пожар» на деревьях
6. Тень прошлого
7. Ступеньки в осень
8. Контрастный Южный Урал
9. Оранжевый лес
10. Осень в Вашингтоне
11. Парк из сказки
12. Цветные пятна
13. Осень на Аляске
14. Портал
15. Осенняя Патагония (Южная Америка)
16. Домашний уют
17. Путь в октябрь
18. Осень в Висконсине, США
19. Такому домику эта пора года очень к лицу
20. Когда загрузилось не до конца
21. Очарование Камчатки
22. Лестница в осень
23. Ранжир
24. Осень в Бостоне
25. А так выглядел сентябрь в Хакасии
Бонус
А как выглядит осень там, где живете вы?
Фото на превью iProcione / pikabu