20+ доказательств того, что осень — самый искусный художник на свете

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Осень — всегда разная, пестрая и непредсказуемая. В каждой части Земли эта пора выглядит по-своему. Тихая и глубокая в Норвегии, яркая и противоречивая на Урале, внезапная — в Хакасии. Но каждой из них чертовски идет теплый плед, книга и, конечно, «блюдо» из нашего бонуса.

AdMe.ru собрал фотофакты, которые убедят вас в том, что природа осенью умеет творить настоящие чудеса.

1. Осень — это вторая весна

2. Золотистый ковер

3. Осень в Норвегии

4. Дорога в США

5. «Пожар» на деревьях

6. Тень прошлого

7. Ступеньки в осень

8. Контрастный Южный Урал

9. Оранжевый лес

10. Осень в Вашингтоне

11. Парк из сказки

12. Цветные пятна

13. Осень на Аляске

14. Портал

15. Осенняя Патагония (Южная Америка)

16. Домашний уют

17. Путь в октябрь

18. Осень в Висконсине, США

19. Такому домику эта пора года очень к лицу

20. Когда загрузилось не до конца

21. Очарование Камчатки

22. Лестница в осень

23. Ранжир

24. Осень в Бостоне

25. А так выглядел сентябрь в Хакасии

Бонус

А как выглядит осень там, где живете вы?