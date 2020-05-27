20+ ярких примеров того, что мир так и ждет, чтобы его заново открыли
Череда серых будней порой заставляет нас позабыть, в каком поразительном месте мы живем. А между тем мир полон неожиданных открытий. К примеру, мы выяснили, где у питона тепловизор, как выглядит настоящий банан и какая кошка самая большая на свете.
Мы в AdMe.ru не устаем удивляться крутым явлениям природы. И призываем всех с любопытством глядеть по сторонам, ведь что-то необычное порой поджидает совсем рядом.
Нерукотворный дракон
Лигр, гибрид льва и тигрицы, — самая громадная кошка в мире
Осы построили свой собственный Юпитер
А пчелы смастерили валентинку
Гигантское дерево на этой стене — вовсе не граффити, а живая лоза
Сквозь неприглядный кокон можно рассмотреть будущую бабочку
Это дерево «сжирает» уже не первые ворота
Симметричные ямки на морде питона улавливают тепло и помогают змее выслеживать добычу
Одноклеточная водоросль выглядит как фрагмент калейдоскопа
Красный лук замаскировался под репчатый
Торнадо прошел достаточно близко, чтобы погнуть это дерево, но недостаточно, чтобы сломать его
Галапагосские черепахи в сухой сезон частенько вторгаются на фермы в поисках воды
Это поссум из Австралии, и он выглядит как живой Пикачу
Дерево баньян поглотило башню
В этом яйце нет ничего необычного, не считая того, что это гриб
Лапа 5-месячного котенка рыси
Этот лимон превзошел все ожидания
Вулкан Этна изверг в небеса сердце из пепла и дыма
Рога этого оленя растут под углом 180°
Оказывается, не все голуби серые и невзрачные
Слева — настоящий банан, а справа — плод, выведенный селекционерами
Крокодиловый сцинк выглядит как настоящий дракон
А вы наблюдали нечто настолько крутое, что хотелось закричать «Вау!»? Успели запечатлеть это на фото?
Фото на превью ziyatong / Twitter