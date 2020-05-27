20+ ярких примеров того, что мир так и ждет, чтобы его заново открыли

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Череда серых будней порой заставляет нас позабыть, в каком поразительном месте мы живем. А между тем мир полон неожиданных открытий. К примеру, мы выяснили, где у питона тепловизор, как выглядит настоящий банан и какая кошка самая большая на свете.

Мы в AdMe.ru не устаем удивляться крутым явлениям природы. И призываем всех с любопытством глядеть по сторонам, ведь что-то необычное порой поджидает совсем рядом.

Нерукотворный дракон

Лигр, гибрид льва и тигрицы, — самая громадная кошка в мире

Осы построили свой собственный Юпитер

А пчелы смастерили валентинку

Гигантское дерево на этой стене — вовсе не граффити, а живая лоза

Сквозь неприглядный кокон можно рассмотреть будущую бабочку

Это дерево «сжирает» уже не первые ворота

Симметричные ямки на морде питона улавливают тепло и помогают змее выслеживать добычу

Одноклеточная водоросль выглядит как фрагмент калейдоскопа

Красный лук замаскировался под репчатый

Торнадо прошел достаточно близко, чтобы погнуть это дерево, но недостаточно, чтобы сломать его

Галапагосские черепахи в сухой сезон частенько вторгаются на фермы в поисках воды

Это поссум из Австралии, и он выглядит как живой Пикачу

Дерево баньян поглотило башню

В этом яйце нет ничего необычного, не считая того, что это гриб

Лапа 5-месячного котенка рыси

Этот лимон превзошел все ожидания

Вулкан Этна изверг в небеса сердце из пепла и дыма

Рога этого оленя растут под углом 180°

Оказывается, не все голуби серые и невзрачные

Слева — настоящий банан, а справа — плод, выведенный селекционерами

Крокодиловый сцинк выглядит как настоящий дракон

А вы наблюдали нечто настолько крутое, что хотелось закричать «Вау!»? Успели запечатлеть это на фото?