20 доказательств, что борода делает мужчин невероятно притягательными

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Мужчины, которые следят за своим стилем, все чаще отдают предпочтение бороде. Их часто называют ламберсексуалами (от английского lumberjack — «лесоруб»). Возможно, все дело в том, что борода притягивает женщин. Почему так происходит? Она позволяет человеку выглядеть более зрелым и мужественным. А женщины на подсознательном уровне воспринимают мужчин с бородой как лучших отцов.

AdMe.ru просмотрел множество фотографий в соцсетях и окончательно уверился: с бородой связаны по-настоящему удивительные трансформации во внешности.

1. Из мальчика в мужчину

2. Это точно он? Даже глаза поменялись

3. Ухаживать за такой бородой приходится не меньше, чем за длинными волосами

4. Мышц тоже прибавилось

5. Кажется, он и раньше был неплох

6. Интересно, как бы он смотрелся, оставив длинные волосы?

7. Результат 13 недель

8. Обзавелся растительностью

9. Первая борода

10. Возмужал

11. Кажется, цвет волос даже изменился

12. Разница между фото — 5 лет

13. И взгляд стал суровей

14. Сто очков в копилку мужской привлекательности

15. «Смотрю на себя прежнего — и будто наблюдаю за кем-то другим»

16. Плюс борода, минус очки — и вот перед вами совсем иное лицо

17. А здесь — полная смена имиджа

18. Отрастить длинную бороду ему стоило уже давно

19. Улыбка осталась прежней

20. Совсем другой человек

А вам больше нравятся мужчины с бородой или без? Голосуем в комментариях.