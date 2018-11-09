20+ человек, которые сказали нет скучным и банальным фотографиям
Мало кто не любит фотографироваться, особенно во время путешествий или поездок в теплые страны. Только так получается, что большинство снимков выглядят однотипно и скучно. «Вот я у бассейна», «Вот я по голову закопан в песок», «Вот за мной водопад», «Вот я возле красивого дерева» — примерно так можно описать эти фотографии. Но есть способы сделать крутые фотографии, приложив при этом минимум усилий. И сейчас мы вам это докажем.
AdMe.ru нашел 20+ человек, которые являются магистрами в искусстве превращения обычных фотографий в шедевры.
Удачная перспектива меняет весь сюжет
Вот еще пример
На самом деле повторить такую фигуру очень просто
Стоит правильно подпрыгнуть — и крутой кадр готов
Фанаты игр Mortal Kombat оценят
Легким движением руки помещаем Луну в клетку
Одни видят в этом кадре Годзиллу, другие — цунами
Почти Витрувианский человек да Винчи
А вы знали, что человек может легко поместиться в бутылке?
Дерево в мгновение превращается в пышный букет
Как из песка сделать крылья ангела
Почувствуйте запах свободы
Выройте яму в песке, поместите фотоаппарат. Готово!
Ракурс и наклон превращают море в соломинку
Вот как можно «повиснуть» на водопаде
Нет ничего лучше, чем собрать друзей и сделать эту картину
Кубок Moon League Champions
Переверните фото — и получится «бассейн» с кристально чистой водой
Для такого фото понадобится лишь бутылка
Бонус: вот какая слаженная работа стоит за идеальными кадрами
Фото на превью asenseofhuber / instagram, desbravandoilhagrande / instagram