20+ человек, которые сказали нет скучным и банальным фотографиям

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Мало кто не любит фотографироваться, особенно во время путешествий или поездок в теплые страны. Только так получается, что большинство снимков выглядят однотипно и скучно. «Вот я у бассейна», «Вот я по голову закопан в песок», «Вот за мной водопад», «Вот я возле красивого дерева» — примерно так можно описать эти фотографии. Но есть способы сделать крутые фотографии, приложив при этом минимум усилий. И сейчас мы вам это докажем.

AdMe.ru нашел 20+ человек, которые являются магистрами в искусстве превращения обычных фотографий в шедевры.

Удачная перспектива меняет весь сюжет

Вот еще пример

На самом деле повторить такую фигуру очень просто

Стоит правильно подпрыгнуть — и крутой кадр готов

Фанаты игр Mortal Kombat оценят

Легким движением руки помещаем Луну в клетку

Одни видят в этом кадре Годзиллу, другие — цунами

Почти Витрувианский человек да Винчи

А вы знали, что человек может легко поместиться в бутылке?

Дерево в мгновение превращается в пышный букет

Как из песка сделать крылья ангела

Почувствуйте запах свободы

Выройте яму в песке, поместите фотоаппарат. Готово!

Ракурс и наклон превращают море в соломинку

Вот как можно «повиснуть» на водопаде

Нет ничего лучше, чем собрать друзей и сделать эту картину

Кубок Moon League Champions

Переверните фото — и получится «бассейн» с кристально чистой водой

Для такого фото понадобится лишь бутылка