20+ человек показали, насколько крутые снимки можно сделать всего лишь с помощью телефона

Существует стереотип, что для хорошего снимка фотографу нужны профессиональные фотоаппараты, множество разных объективов, специально поставленный свет. И действительно, со всем этим можно сотворить шедевр. Но, как оказалось, порой достаточно одного телефона, времени покопаться в настройках и просто готовности замечать в мире особенные моменты. Герои нашей статьи демонстрируют, что и мобильная фотография может быть очень даже впечатляющей.

Мы в AdMe.ru всегда поддерживаем творчество, особенно когда люди показывают, что можно обойтись подручными средствами и создать крутой снимок.

«Я случайно сделала самый крутой снимок собаки»

Прекрасный день в зоопарке

Какая жизнерадостная картинка получилась!

Падение телефона запечатлело такой кадр

Каково это — парить над океаном?

«Это песок, который я снял с помощью макрорежима на свой телефон»

Атмосфера городского праздника в одном кадре

Стилизовано под пленку, но снято на телефон

Хороший фотограф где угодно найдет и свет, и композицию

«Фотография моей младшей дочки»

Шикарное фото, и дочка очаровательна! © BrattyBookworm / Reddit

«Моя первая попытка астрофотографии. Я сделал 10 снимков с выдержкой по 30 секунд и объединил их»

Как будто кадр из фильма

Отношения, полные настоящей драмы

Веет чем-то вечным от снимка. Кажется, будто эти же лошади ходили здесь и много веков назад

Заснеженная сказка... Где-то там Морозко должен пробегать

Тропа в горах Аппалачи, покрытая мхом

Сезон манго

Кому атмосферы Хеллоуина?

Обожаю такую перспективу. Отличный снимок. © Athina87 / Reddit

Морской дружочек выглядит очень величественно. А краски какие!

Не хватает только песен под гитару

Для танго нужны двое

Какое прекрасное фото! Невозможно не улыбнуться. © wedditwardrobe / Reddit

Величественный кот

Самый вдохновляющий кот в мире. © phasepistol / Reddit