20+ человек показали, насколько крутые снимки можно сделать всего лишь с помощью телефона
Существует стереотип, что для хорошего снимка фотографу нужны профессиональные фотоаппараты, множество разных объективов, специально поставленный свет. И действительно, со всем этим можно сотворить шедевр. Но, как оказалось, порой достаточно одного телефона, времени покопаться в настройках и просто готовности замечать в мире особенные моменты. Герои нашей статьи демонстрируют, что и мобильная фотография может быть очень даже впечатляющей.
Мы в AdMe.ru всегда поддерживаем творчество, особенно когда люди показывают, что можно обойтись подручными средствами и создать крутой снимок.
«Я случайно сделала самый крутой снимок собаки»
Прекрасный день в зоопарке
Какая жизнерадостная картинка получилась!
Падение телефона запечатлело такой кадр
Каково это — парить над океаном?
«Это песок, который я снял с помощью макрорежима на свой телефон»
Атмосфера городского праздника в одном кадре
Стилизовано под пленку, но снято на телефон
Хороший фотограф где угодно найдет и свет, и композицию
«Фотография моей младшей дочки»
- Шикарное фото, и дочка очаровательна! © BrattyBookworm / Reddit
«Моя первая попытка астрофотографии. Я сделал 10 снимков с выдержкой по 30 секунд и объединил их»
Как будто кадр из фильма
Отношения, полные настоящей драмы
Веет чем-то вечным от снимка. Кажется, будто эти же лошади ходили здесь и много веков назад
Заснеженная сказка... Где-то там Морозко должен пробегать
Тропа в горах Аппалачи, покрытая мхом
Сезон манго
Кому атмосферы Хеллоуина?
- Обожаю такую перспективу. Отличный снимок. © Athina87 / Reddit
Морской дружочек выглядит очень величественно. А краски какие!
Не хватает только песен под гитару
Для танго нужны двое
- Какое прекрасное фото! Невозможно не улыбнуться. © wedditwardrobe / Reddit
Величественный кот
- Самый вдохновляющий кот в мире. © phasepistol / Reddit
Покажите, какими своими фотошедеврами, снятыми на телефон, вы гордитесь?
Фото на превью BADSANNA1982 / Reddit, parsimonious_parsnip / Reddit
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