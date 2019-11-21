20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней
В наше время почти каждый имеет возможность незамедлительно поделиться с миром ошеломившей его новостью. Ты думаешь, что тебя уже вряд ли чем-то можно удивить, а тут хоба — и кто-то выкладывает в сеть фото круглой колоды карт. Или случайно натыкается на дерево, в котором есть рабочие розетки. Все это действительно существует, и вот доказательства.
Мы в AdMe.ru никогда не устанем восхищаться, как и люди, которые опубликовали фото обескураживших их вещей и явлений.
«Я нашел колоду круглых карт»
В Малайзии делают зеленый хлеб, добавляя особые листья под названием «пандан»
Некоторые бразильские полицейские патрулируют улицы верхом на быках. Так легче искать и ловить преступников в районах рек и болот
«Сегодня меня угостили прозрачным тортом»
«Вот какой огромный пчелиный улей я нашел сегодня утром»
«Я нашел клубнику, у которой семена проросли до того, как она созрела»
Этот «кривой домишко» в Польше выглядит так, будто его перенесли из мультфильма в реальность
«У моего отца, оказывается, есть Dice 100»
Кто-то встроил розетки в дерево. И они работают!
У этого помидора семена прорастают прямо из него
«Этот череп аллигатора я нашел сегодня во время прогулки»
«Я даже не подозревал, что брюссельская капуста растет именно так»
В этом ожерелье азбукой Морзе зашифровано имя Сара
Кто-нибудь еще знал, что «Давид» Микеланджело настолько большой?
«Эта шишка длиною с мое предплечье»
После несчастного случая этому тигру заменили зуб на золотой
Просто Золушка со стеклянной рукой
Яблоки сорта «горная роза», красные внутри
Вот насколько длинная шерсть у австралийской овцы
«Я нашел и сфотографировал очень редкого черного сервала»
«Во время полета над Мичиганом я заметил этот странный лабиринт на кукурузном поле»
«Я и не знал, что рога у этих козлов растут именно так»
«Моя курица снесла яйцо с мягкой скорлупкой»
«Этим утром я сделал снимок запуска ракеты „Антарес“ с помощью автономной звукоактивируемой камеры, которую разместил рядом со стартовой площадкой»
А что было последним из того, что изумило вас настолько, что захотелось этим поделиться со всеми вокруг?
Фото на превью rtutnyi / pikabu