20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

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В наше время почти каждый имеет возможность незамедлительно поделиться с миром ошеломившей его новостью. Ты думаешь, что тебя уже вряд ли чем-то можно удивить, а тут хоба — и кто-то выкладывает в сеть фото круглой колоды карт. Или случайно натыкается на дерево, в котором есть рабочие розетки. Все это действительно существует, и вот доказательства.

Мы в AdMe.ru никогда не устанем восхищаться, как и люди, которые опубликовали фото обескураживших их вещей и явлений.

«Я нашел колоду круглых карт»

В Малайзии делают зеленый хлеб, добавляя особые листья под названием «пандан»

Некоторые бразильские полицейские патрулируют улицы верхом на быках. Так легче искать и ловить преступников в районах рек и болот

«Сегодня меня угостили прозрачным тортом»

«Вот какой огромный пчелиный улей я нашел сегодня утром»

«Я нашел клубнику, у которой семена проросли до того, как она созрела»

Этот «кривой домишко» в Польше выглядит так, будто его перенесли из мультфильма в реальность

«У моего отца, оказывается, есть Dice 100»

Кто-то встроил розетки в дерево. И они работают!

У этого помидора семена прорастают прямо из него

«Этот череп аллигатора я нашел сегодня во время прогулки»

«Я даже не подозревал, что брюссельская капуста растет именно так»

В этом ожерелье азбукой Морзе зашифровано имя Сара

Кто-нибудь еще знал, что «Давид» Микеланджело настолько большой?

«Эта шишка длиною с мое предплечье»

После несчастного случая этому тигру заменили зуб на золотой

Просто Золушка со стеклянной рукой

Яблоки сорта «горная роза», красные внутри

Вот насколько длинная шерсть у австралийской овцы

«Я нашел и сфотографировал очень редкого черного сервала»

«Во время полета над Мичиганом я заметил этот странный лабиринт на кукурузном поле»

«Я и не знал, что рога у этих козлов растут именно так»

«Моя курица снесла яйцо с мягкой скорлупкой»

«Этим утром я сделал снимок запуска ракеты „Антарес“ с помощью автономной звукоактивируемой камеры, которую разместил рядом со стартовой площадкой»

А что было последним из того, что изумило вас настолько, что захотелось этим поделиться со всеми вокруг?