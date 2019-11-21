20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

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В наше время почти каждый имеет возможность незамедлительно поделиться с миром ошеломившей его новостью. Ты думаешь, что тебя уже вряд ли чем-то можно удивить, а тут хоба — и кто-то выкладывает в сеть фото круглой колоды карт. Или случайно натыкается на дерево, в котором есть рабочие розетки. Все это действительно существует, и вот доказательства.

Мы в AdMe.ru никогда не устанем восхищаться, как и люди, которые опубликовали фото обескураживших их вещей и явлений.

«Я нашел колоду круглых карт»

© ChristopherJngs / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

В Малайзии делают зеленый хлеб, добавляя особые листья под названием «пандан»

© Nakatsukasa / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

Некоторые бразильские полицейские патрулируют улицы верхом на быках. Так легче искать и ловить преступников в районах рек и болот

© PresidentFartFeather / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Сегодня меня угостили прозрачным тортом»

© rtutnyi / pikabu  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Вот какой огромный пчелиный улей я нашел сегодня утром»

© wiggysmalls01 / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Я нашел клубнику, у которой семена проросли до того, как она созрела»

© RoadKillManiac / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

Этот «кривой домишко» в Польше выглядит так, будто его перенесли из мультфильма в реальность

© BurgoBoy / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«У моего отца, оказывается, есть Dice 100»

© M_Blaster05 / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

Кто-то встроил розетки в дерево. И они работают!

© Newcool1230 / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

У этого помидора семена прорастают прямо из него

© KungFuDabu / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Этот череп аллигатора я нашел сегодня во время прогулки»

© Scarfan9 / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Я даже не подозревал, что брюссельская капуста растет именно так»

© thenewyorkgod / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

В этом ожерелье азбукой Морзе зашифровано имя Сара

© mylf / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

Кто-нибудь еще знал, что «Давид» Микеланджело настолько большой?

© YourFellaThere / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Эта шишка длиною с мое предплечье»

© ExpressRaspberry / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

После несчастного случая этому тигру заменили зуб на золотой

© Here-For-The-Comment / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

Просто Золушка со стеклянной рукой

© westondeboer / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

Яблоки сорта «горная роза», красные внутри

© jraharris89 / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

Вот насколько длинная шерсть у австралийской овцы

© blaewoo1 / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Я нашел и сфотографировал очень редкого черного сервала»

© GeorgeTheExplorer / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Во время полета над Мичиганом я заметил этот странный лабиринт на кукурузном поле»

© 3aquafina / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Я и не знал, что рога у этих козлов растут именно так»

© vhurx / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Моя курица снесла яйцо с мягкой скорлупкой»

© ShavedPademelon / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

«Этим утром я сделал снимок запуска ракеты „Антарес“ с помощью автономной звукоактивируемой камеры, которую разместил рядом со стартовой площадкой»

© johnkphotos / reddit  

20+ человек поделились фото, после которых их жизнь никогда не будет прежней

А что было последним из того, что изумило вас настолько, что захотелось этим поделиться со всеми вокруг?

Фото на превью rtutnyi / pikabu

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