20 человек, над внешностью которых колдовала сама природа
В погоне за тем, чтобы приблизить себя к стандартам красоты, мы часто забываем, что настоящая красота не признает рамок и границ. Просто взгляните на этих людей, от которых невозможно оторвать глаз.
AdMe.ru верит, что красота спасет мир. И если собирать для этого команду супергероев, то только из вот таких красавцев.
Невероятный цвет глаз
Каждый волен сам создавать свой образ
Это не фарфоровая кукла, а талантливая художница
Если бы Мерида была настоящей
Модель-альбинос рядом с самой темнокожей моделью
Наследственность в действии
Даже витилиго можно превратить в красоту
Она как будто с другой планеты
Вот что бывает, когда объединяются корни из Вьетнама, Сенегала и Франции
Не недостаток, а особенность
Красавица с врожденным невусом глаза
Среди восточных народов альбиносы — большая редкость
Как будто в нем живут две души
Модель с невероятно большими глазами
А вы когда-нибудь видели эльфа с веснушками?
Когда разрез глаз решает все
Кажется, она сбежала из другого века
Настоящая красота не имеет национальности
В ней кроется красота дикой природы
Особенностей много не бывает
А вы когда-нибудь встречали людей, красота которых не вписывается в принятые стандарты? Может быть, вы и сами из таких?
Фото на превью hairstylesgents / instagram