20 человек, над внешностью которых колдовала сама природа

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В погоне за тем, чтобы приблизить себя к стандартам красоты, мы часто забываем, что настоящая красота не признает рамок и границ. Просто взгляните на этих людей, от которых невозможно оторвать глаз.

AdMe.ru верит, что красота спасет мир. И если собирать для этого команду супергероев, то только из вот таких красавцев.

Невероятный цвет глаз

Каждый волен сам создавать свой образ

Это не фарфоровая кукла, а талантливая художница

Если бы Мерида была настоящей

Модель-альбинос рядом с самой темнокожей моделью

Наследственность в действии

Даже витилиго можно превратить в красоту

Она как будто с другой планеты

Вот что бывает, когда объединяются корни из Вьетнама, Сенегала и Франции

Не недостаток, а особенность

Красавица с врожденным невусом глаза

Среди восточных народов альбиносы — большая редкость

Как будто в нем живут две души

Модель с невероятно большими глазами

А вы когда-нибудь видели эльфа с веснушками?

Когда разрез глаз решает все

Кажется, она сбежала из другого века

Настоящая красота не имеет национальности

В ней кроется красота дикой природы

Особенностей много не бывает

А вы когда-нибудь встречали людей, красота которых не вписывается в принятые стандарты? Может быть, вы и сами из таких?