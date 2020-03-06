20 человек, которые заглянули внутрь обычных вещей и наткнулись на нечто странное
Многие из нас в детстве разбирали игрушки, чтобы посмотреть, что находится внутри. Малыши часто ломают вещи — так они утоляют свою бесконечную тягу к знаниям. Однако с возрастом наше любопытство куда-то исчезает: люди становятся практичными и бережливыми. А зря, ведь у мира для нас заготовлены тысячи сюрпризов. Нужно только посмотреть на обычные вещи под правильным углом.
AdMe.ru не призывает вас пускаться во все тяжкие и ломать свои вещи. Просто посмотрите на находки людей, которые обнаружили нечто необычное внутри привычных и не очень предметов.
1. Рыба застряла внутри медузы
Этот снимок сделал австралийский фотограф. Рыба, скорее всего, хотела распотрошить медузу изнутри, но угодила в ловушку. Специалисты говорят, что жадная рыбка вряд ли выберется из плена.
2. Это не камень, а трилобит, который умер 400 млн лет назад
3. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит хвост гремучей змеи изнутри, вот ответ
4. Соцветие гортензии изнутри
5. А так выглядит сова без оперения
6. Мы тысячи раз видели светофоры снаружи и никогда внутри. Вот как они выглядят без стекла
7. У вареных пингвиньих яиц прозрачный белок
Яйца очковых пингвинов едят на Фолклендских островах — их варят вкрутую или делают омлеты. Правда, варить такое яйцо нужно 45 минут.
8.
— Мой племянник нашел морскую раковину с маленькими осьминогами внутри.
— Как что-то может выглядеть настолько милым и злобным одновременно?!
9. Этот торт идеален не только снаружи, но и внутри
10. Скафандр космонавта с невероятно сложной «начинкой»
11. Кость динозавра. За миллионы лет в земле костную ткань заместили минералы и превратили ее в окаменелость
12. Теннисный мяч, вывернутый наизнанку, похож на шоколад
13. Метеоролог Гарретт Блэк сфотографировал «глаз бури» изнутри. Это область прояснения внутри бушующего урагана
А вот так ураган выглядит снаружи
14. Детеныш акулы плавает внутри яйца
15. А это бензозаправка под слоем грунта
16. Художник целый год размешивал краску этой палкой. Слои застыли и образовали сложный рисунок
17. Ребро кита
18. Внутри этого цветка притаился QR-код
19. Поперечное сечение бетонного моста и одновременно беседка для пикника
20. Вместо того чтобы строить новый лайнер побольше, компания Silversea решила распилить уже имеющийся корабль пополам и добавить пространства посередине
Какое фото из нашей подборки вы считаете самым удивительным?
Фото на превью grettaaa / reddit