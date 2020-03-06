20 человек, которые заглянули внутрь обычных вещей и наткнулись на нечто странное

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Многие из нас в детстве разбирали игрушки, чтобы посмотреть, что находится внутри. Малыши часто ломают вещи — так они утоляют свою бесконечную тягу к знаниям. Однако с возрастом наше любопытство куда-то исчезает: люди становятся практичными и бережливыми. А зря, ведь у мира для нас заготовлены тысячи сюрпризов. Нужно только посмотреть на обычные вещи под правильным углом.

AdMe.ru не призывает вас пускаться во все тяжкие и ломать свои вещи. Просто посмотрите на находки людей, которые обнаружили нечто необычное внутри привычных и не очень предметов.

1. Рыба застряла внутри медузы

Этот снимок сделал австралийский фотограф. Рыба, скорее всего, хотела распотрошить медузу изнутри, но угодила в ловушку. Специалисты говорят, что жадная рыбка вряд ли выберется из плена.

2. Это не камень, а трилобит, который умер 400 млн лет назад

3. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит хвост гремучей змеи изнутри, вот ответ

4. Соцветие гортензии изнутри

5. А так выглядит сова без оперения

6. Мы тысячи раз видели светофоры снаружи и никогда внутри. Вот как они выглядят без стекла

7. У вареных пингвиньих яиц прозрачный белок

Яйца очковых пингвинов едят на Фолклендских островах — их варят вкрутую или делают омлеты. Правда, варить такое яйцо нужно 45 минут.

8.

— Мой племянник нашел морскую раковину с маленькими осьминогами внутри. — Как что-то может выглядеть настолько милым и злобным одновременно?!

9. Этот торт идеален не только снаружи, но и внутри

10. Скафандр космонавта с невероятно сложной «начинкой»

11. Кость динозавра. За миллионы лет в земле костную ткань заместили минералы и превратили ее в окаменелость

12. Теннисный мяч, вывернутый наизнанку, похож на шоколад

13. Метеоролог Гарретт Блэк сфотографировал «глаз бури» изнутри. Это область прояснения внутри бушующего урагана

А вот так ураган выглядит снаружи

14. Детеныш акулы плавает внутри яйца

15. А это бензозаправка под слоем грунта

16. Художник целый год размешивал краску этой палкой. Слои застыли и образовали сложный рисунок

17. Ребро кита

18. Внутри этого цветка притаился QR-код

19. Поперечное сечение бетонного моста и одновременно беседка для пикника

20. Вместо того чтобы строить новый лайнер побольше, компания Silversea решила распилить уже имеющийся корабль пополам и добавить пространства посередине

Какое фото из нашей подборки вы считаете самым удивительным?