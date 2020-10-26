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20+ человек, которых учил фотографировать сам Дэвид Копперфильд

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Когда мы смотрим на картинку, которую не можем понять с первого взгляда, мозг не пытается разъяснить нам, что на ней происходит. Он предпочитает «дорисовать» знакомые паттерны и создать красивую иллюзию. Именно этим объясняется тот эффект когнитивного диссонанса, который производят фотографии из нашей подборки.

Мы в AdMe.ru предпочитаем не давать собственному мозгу нас обманывать, поэтому решили разобраться, что происходит на каждой из этих 25 фотографий. Для этого достаточно всего лишь посмотреть на них дважды — ну, или прочитать подписи.

Пряжа на столе или гигантские клубки на полу?

© goodearscratches / Reddit

«Первая мысль: елки горят, звони пожарным, а не фоткай!»

© rippyhawk / Reddit, © alexandrosdimo / Reddit

Ребенка нет, а тень есть

© Al_Catone / Reddit

Это вовсе не голова, которая болтается в воздухе. Просто дерево создает такую иллюзию

© kevinspacecakes / Reddit

«Я думал, что дорожка, на которой они стоят, — это платье невесты»

© HskrRooster / Reddit

Солнечный свет из маленького окошка в душе ударил прямо в чашу унитаза

© Tronmau5 / Reddit

Тень от дерева создает иллюзию проема в заборе

© alagiglia / Reddit

Человек-гамбургер

© rubberneckingduck / Reddit

«Каждый солнечный день около 14:00 у меня на полу появляется единичка»

© sleeptrouble / Imgur

«Сфотографировал осу в зеркале, и она мне машет»

© Artsmah / Reddit

«Рисунок на моей футболке идеально вписался в отверстие игрового кресла»

© laserwafflez / Reddit

«Мой кот в коробке выглядит как фото на Polaroid»

© Ser_Jamilton / Reddit

Отражение банки колы на столе создало вот такой рисунок

© TechnicalJanitors / Reddit

Когда камуфляж идеально сочетается с окружающей средой

© Minko_1027 / Reddit

Чашка выглядит полной молока, но это не так

© kmeg900 / Reddit

Кошачий водопад

© SunniestCell531 / Reddit

Огуречная лоза сорвала помидор с ближайшего растения

© indigogibni / Reddit

Свет, отражающийся от одежды людей, создал радугу в самолете

© Devan-Devan / Reddit

Акварель на дне палитры похожа на глаз

© ineedmoresleepz / Reddit

«Тень от перил на моей лестнице разделила отражение на отдельные цвета »

© kandtwedding / Reddit

«Миска выглядела пустой, пока я не открыл кран»

© DoatyWomble / Reddit

Невидимые передние лапы

© Squeaky-Warrior / Reddit

Хлебец сливается по цвету со столешницей

© Unknown author / Reddit

Не обращайте внимания, просто кузнечик присел на лобовое стекло

© likesocksonarooster / Reddit

Может быть, и вам удавалось сделать фото, на котором не все понятно с первого взгляда? Поделитесь с нами.

Фото на превью goodearscratches / Reddit
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2k