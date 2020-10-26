20+ человек, которых учил фотографировать сам Дэвид Копперфильд

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Когда мы смотрим на картинку, которую не можем понять с первого взгляда, мозг не пытается разъяснить нам, что на ней происходит. Он предпочитает «дорисовать» знакомые паттерны и создать красивую иллюзию. Именно этим объясняется тот эффект когнитивного диссонанса, который производят фотографии из нашей подборки.

Мы в AdMe.ru предпочитаем не давать собственному мозгу нас обманывать, поэтому решили разобраться, что происходит на каждой из этих 25 фотографий. Для этого достаточно всего лишь посмотреть на них дважды — ну, или прочитать подписи.

Пряжа на столе или гигантские клубки на полу?

«Первая мысль: елки горят, звони пожарным, а не фоткай!»

Ребенка нет, а тень есть

Это вовсе не голова, которая болтается в воздухе. Просто дерево создает такую иллюзию

«Я думал, что дорожка, на которой они стоят, — это платье невесты»

Солнечный свет из маленького окошка в душе ударил прямо в чашу унитаза

Тень от дерева создает иллюзию проема в заборе

Человек-гамбургер

«Каждый солнечный день около 14:00 у меня на полу появляется единичка»

«Сфотографировал осу в зеркале, и она мне машет»

«Рисунок на моей футболке идеально вписался в отверстие игрового кресла»

«Мой кот в коробке выглядит как фото на Polaroid»

Отражение банки колы на столе создало вот такой рисунок

Когда камуфляж идеально сочетается с окружающей средой

Чашка выглядит полной молока, но это не так

Кошачий водопад

Огуречная лоза сорвала помидор с ближайшего растения

Свет, отражающийся от одежды людей, создал радугу в самолете

Акварель на дне палитры похожа на глаз

«Тень от перил на моей лестнице разделила отражение на отдельные цвета »

«Миска выглядела пустой, пока я не открыл кран»

Невидимые передние лапы

Хлебец сливается по цвету со столешницей

Не обращайте внимания, просто кузнечик присел на лобовое стекло