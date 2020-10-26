20+ человек, которых учил фотографировать сам Дэвид Копперфильд
Когда мы смотрим на картинку, которую не можем понять с первого взгляда, мозг не пытается разъяснить нам, что на ней происходит. Он предпочитает «дорисовать» знакомые паттерны и создать красивую иллюзию. Именно этим объясняется тот эффект когнитивного диссонанса, который производят фотографии из нашей подборки.
Мы в AdMe.ru предпочитаем не давать собственному мозгу нас обманывать, поэтому решили разобраться, что происходит на каждой из этих 25 фотографий. Для этого достаточно всего лишь посмотреть на них дважды — ну, или прочитать подписи.
Пряжа на столе или гигантские клубки на полу?
«Первая мысль: елки горят, звони пожарным, а не фоткай!»
Ребенка нет, а тень есть
Это вовсе не голова, которая болтается в воздухе. Просто дерево создает такую иллюзию
«Я думал, что дорожка, на которой они стоят, — это платье невесты»
Солнечный свет из маленького окошка в душе ударил прямо в чашу унитаза
Тень от дерева создает иллюзию проема в заборе
Человек-гамбургер
«Каждый солнечный день около 14:00 у меня на полу появляется единичка»
«Сфотографировал осу в зеркале, и она мне машет»
«Рисунок на моей футболке идеально вписался в отверстие игрового кресла»
«Мой кот в коробке выглядит как фото на Polaroid»
Отражение банки колы на столе создало вот такой рисунок
Когда камуфляж идеально сочетается с окружающей средой
Чашка выглядит полной молока, но это не так
Кошачий водопад
Огуречная лоза сорвала помидор с ближайшего растения
Свет, отражающийся от одежды людей, создал радугу в самолете
Акварель на дне палитры похожа на глаз
«Тень от перил на моей лестнице разделила отражение на отдельные цвета »
«Миска выглядела пустой, пока я не открыл кран»
Невидимые передние лапы
Хлебец сливается по цвету со столешницей
Не обращайте внимания, просто кузнечик присел на лобовое стекло
Может быть, и вам удавалось сделать фото, на котором не все понятно с первого взгляда? Поделитесь с нами.
Фото на превью goodearscratches / Reddit