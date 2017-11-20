20 человек хотели сделать крутое селфи, но что-то пошло не так, и теперь об этом знает весь интернет
Вы тоже считаете, что люди, у которых получаются идеальные селфи, с другой планеты? Ведь у каждого из нас память в смартфоне заполнена неудачными кадрами. Но, кажется, безупречность — это не самый главный критерий крутого фото.
В доказательство этому AdMe.ru покажет 20 селфи, которые сложно назвать идеальными, но от этого они только выиграли.
20. Селфи в родильной палате — ну разве не восхитительно?
19. Когда кенгуру согласился позировать, а потом резко изменил свои планы
18. Главное — не выпускать из рук палку для селфи
17. П — профессионализм
16. Вдруг спустя время узнаешь, что твоя девушка не та, за кого себя выдает
15. Нос, пиво,
масло, холст, камера
14. Кажется, фотогеничность — второе имя этой зебры
13. Вот что бывает, когда не радуешься победе вместе со всеми
12. Сохранять невозмутимый вид в любой ситуации — вот что важно
11. А может, хватит писать на майках?
10. Когда передумала фотографироваться с обезьянами, но уже поздно
9. И еще раз: никогда не выпускайте из рук палку для селфи
8. Групповые кадры любят не все. Особенно жена, с которой разводишься
7. Тот момент, когда я завидовал сам себе
6. Вы не можете себе представить, как это больно
5. Через секунду что-то коснется его ноги
4. Просто селфи. Просто койот
3. Мой парень обожает меня фотографировать... А я стесняюсь
2. Птицы были у всех, просто им надоело ждать
1. И тут я узнала, что у меня арахнофобия
Идея-бонус: вот как нужно делать селфи
Люди из этой подборки не побоялись показать свои неудачные селфи и стали звездами интернета. Выкладывайте и вы свои неудачные кадры в комментарии!
Фото на превью narci_shayar/reddit, RealityCheck151/reddit