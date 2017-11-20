20 человек хотели сделать крутое селфи, но что-то пошло не так, и теперь об этом знает весь интернет

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Вы тоже считаете, что люди, у которых получаются идеальные селфи, с другой планеты? Ведь у каждого из нас память в смартфоне заполнена неудачными кадрами. Но, кажется, безупречность — это не самый главный критерий крутого фото. В доказательство этому AdMe.ru покажет 20 селфи, которые сложно назвать идеальными, но от этого они только выиграли.

20. Селфи в родильной палате — ну разве не восхитительно?

19. Когда кенгуру согласился позировать, а потом резко изменил свои планы

18. Главное — не выпускать из рук палку для селфи

17. П — профессионализм

16. Вдруг спустя время узнаешь, что твоя девушка не та, за кого себя выдает

15. Нос, пиво, масло, холст, камера

14. Кажется, фотогеничность — второе имя этой зебры

13. Вот что бывает, когда не радуешься победе вместе со всеми

12. Сохранять невозмутимый вид в любой ситуации — вот что важно

11. А может, хватит писать на майках?

10. Когда передумала фотографироваться с обезьянами, но уже поздно

9. И еще раз: никогда не выпускайте из рук палку для селфи

8. Групповые кадры любят не все. Особенно жена, с которой разводишься

7. Тот момент, когда я завидовал сам себе

6. Вы не можете себе представить, как это больно

5. Через секунду что-то коснется его ноги

4. Просто селфи. Просто койот

3. Мой парень обожает меня фотографировать... А я стесняюсь

2. Птицы были у всех, просто им надоело ждать

1. И тут я узнала, что у меня арахнофобия

Идея-бонус: вот как нужно делать селфи

Люди из этой подборки не побоялись показать свои неудачные селфи и стали звездами интернета. Выкладывайте и вы свои неудачные кадры в комментарии!