20+ безупречных кадров, авторы которых точно пошли на сделку с дьяволом

Среди миллиардов однотипных фотографий есть редкие бриллианты, которые достойны называться произведениями искусства. Талант, удача и мастерство фотографа рождают особые кадры, и на них хочется смотреть часами.

AdMe.ru собрал красивые и искусные кадры, которые пробирают до мурашек.

1. «Фото, которым я горжусь»

2. Ледяные пещеры в Исландии

3. За секунду до

4. Кот на фоне витражного окна

5. Огненные волосы

6. После душа

7. Цветущая вишня в Копенгагене, Дания

8. «Два моих друга в Музее современного искусства в Чикаго»

9. Сказочный тоннель в Японии

10. Свобода

11. Доброе утро

12. Дотронуться до неба

13. Лицо океана

14. Вид на Сиэтл

15. Скрепка на воде

16. Отражение

17. На лугу

18. «Утром я смотрел на воздушные шары, а потом меня пригласили полетать»

19. Светофоры в безлюдном месте

20. «Нашел эту красавицу припаркованной в живописном месте»

21. Поезд в Токио

22. Паутина на светофоре

23. Город Брюгге, Бельгия

24. Вид из пещеры Тяньмэнь, Китай

25. Голодные птенцы

Может, вы нашли в нашей подборке новую заставку на телефон?

Фото на превью ytht/reddit, br4ndnewbr4d/reddit

31 На склад!
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