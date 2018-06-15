20+ безупречных кадров, авторы которых точно пошли на сделку с дьяволом
Среди миллиардов однотипных фотографий есть редкие бриллианты, которые достойны называться произведениями искусства. Талант, удача и мастерство фотографа рождают особые кадры, и на них хочется смотреть часами.
AdMe.ru собрал красивые и искусные кадры, которые пробирают до мурашек.
1. «Фото, которым я горжусь»
2. Ледяные пещеры в Исландии
3. За секунду до
4. Кот на фоне витражного окна
5. Огненные волосы
6. После душа
7. Цветущая вишня в Копенгагене, Дания
8. «Два моих друга в Музее современного искусства в Чикаго»
9. Сказочный тоннель в Японии
10. Свобода
11. Доброе утро
12. Дотронуться до неба
13. Лицо океана
14. Вид на Сиэтл
15. Скрепка на воде
16. Отражение
17. На лугу
18. «Утром я смотрел на воздушные шары, а потом меня пригласили полетать»
19. Светофоры в безлюдном месте
20. «Нашел эту красавицу припаркованной в живописном месте»
21. Поезд в Токио
22. Паутина на светофоре
23. Город Брюгге, Бельгия
24. Вид из пещеры Тяньмэнь, Китай
25. Голодные птенцы
Может, вы нашли в нашей подборке новую заставку на телефон?
Фото на превью ytht/reddit, br4ndnewbr4d/reddit