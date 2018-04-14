20 безмятежных фото, которые успокоят ваши нервы получше валерьянки

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Мы живем среди ярких мониторов, светофоров, билбордов, пестрящих красками обложек журналов и фото в инстаграме. И среди всех этих насыщенных цветами декораций так приятно бывает задержать взгляд на чем-то спокойном и безмятежном. В такие минуты наш мозг расслабляется, дыхание замедляется и даже кажется, что сердце стучит ровнее.

AdMe.ru решил дать возможность вашим глазам отдохнуть и собрал фотографии, на которых приятно задержать взгляд. Надеемся, что вам передастся умиротворение этих снимков и остаток дня для вас будет таким же приятным и спокойным.

20. Когда отлично вписываешься в обстановку

19. Жилой комплекс, на который можно смотреть бесконечно

18. Наполовину под водой, наполовину над водой

17. Солнечная крона

16. Моменты настоящего дзена

15. Безмятежная Норвегия

14. Искусство вливаться

13. Медный потолок, созданный перфекционистом

12. Дорога в Дубай

11. Когда момент для фото пойман

10. Замкнутый круг бесконечного релакса

9. Фасад, на который можно смотреть вечно

8. Утро глазами крановщика в Сиэтле

7. Весенний портал

6. Природа в пастельных тонах

5. Фотогеничность, воздух, покой

4. Розовый каньон словно сшит из легкой ткани

3. Некоторые люди еще и немножечко птицы

2. Встреча двух рек

1. Яичная скорлупа, от которой не хочется отводить взгляд